Macri prometió que las cuotas de los créditos hipotecarios UVA “no se van a disparar”

Viernes, 12 de octubre de 2018

El Presidente presentó una serie de iniciativas para reimpulsar el acceso a la vivienda de la clase media.





Tras anunciar una serie de medidas que buscan reimpulsar el acceso a la vivienda, particularmente de la clase media, Mauricio Macri resaltó el rol del Estado aunque cuestionó que durante décadas, los planes de construcción estuvieron "teñidos de corrupción y clientelismo".



Desde la Quinta de Olivos, el Presidente presentó en forma general un plan para fortalecer el acceso a la casa propia así como alivianar la situación de quienes alquilan. En ese sentido, prometió que las cuotas de los créditos UVA no se va a disparar, pese al aumento de la inflación.





"Son muchas buenas noticias que vamos a dar. Lo primero es dar tranquilidad. Hay casi 100 mil familias que sacaron el crédito UVA. Está claro que las dificultades de los últimos meses han traído incertidumbre. Muchos empezaron a temer que se disparen las cuotas y que su crédito se convierta en impagable. Por eso hemos puesto un tope a los aumentos, para que estén tranquilos de que la cuota no se va a disparar", aseguró.



El mandatario también prometió ampliar los beneficios del programa de créditos de la ANSeS, que sumarán "descuentos en corralones y comercios, para que ese crédito rinda más".



En la conferencia de prensa estuvieron presentes varios de los ministros del Gabinete así como diputados y representantes de los distintos espacios políticos que forman para de la alianza de Gobierno. En ese contexto, Macri pidió un aplauso para el diputado Eduardo Amadeo, "al que recuperamos casi de la muerte", en referencia al paro cardiorrespiratorio que sufrió el legislador semanas atrás, y por el que estuvo varios días internado.



Tras resaltar el trabajo que viene realizando el Gobierno "en el sistema de acceso a la vivienda, que estaba roto desde hacía mucho tiempo", anticipó un relanzamiento del plan Procrear para que "20 mil jóvenes sean propietarios en 2019".





"Durante décadas vimos cómo el Estado construyó poco, muchas veces mal, tiñendo las obras de corrupción y clientelismo. Por eso, una vez más, queremos ratificar la importancia del rol del Estado, facilitando el encuentro entre las constructoras responsables y las familias, que quieren dar ese gran paso a ese sueño de la casa propia", aseguró Macri.



Por último, valoró que las medidas presentadas "no se resolvieron en la soledad de un escritorio, sino que es el fruto de una serie de mesas de trabajo con sindicalistas, empresas, vecinos, viendo punto por punto qué necesitamos para construir más".