La Provincia pagará a los docentes el aumento del 30 % aunque los gremios lo rechacen

Viernes, 12 de octubre de 2018

En la mañana de este viernes, Federico Suárez, ministro de Asuntos Públicos bonaerense, anunció que la Provincia les pagará a los docentes el aumento salarial propuesto en la reunión de este jueves a los gremios. Lo hará, a pesar del rechazo de los sindicatos a la propuesta.





Ayer, en la última reunión entre los gremios docentes y funcionarios del Gobierno de María Eugenia Vidal, la Provincia les ofreció a los maestros un 30 % de aumento salarial hasta octubre (en relación a los sueldos de 2017) y revisar la situación en diciembre en función de la evolución de la inflación.





El Ejecutivo bonaerense puso así sobre la mesa la misma oferta aceptada buena parte de los gremios estatales. Los representantes sindicales piden un 31 % de suba, pero desde septiembre, y una cláusula gatillo.



La propuesta de la Provincia incluyó un adicional equivalente al 1,7 % en concepto de material didáctico.



Suárez, en diálogo con el canal de noticias TN, afirmó que los docentes recibirán el aumento más allá del rechazo de los gremios. "Hicimos ya la reunión número 19 y la décima propuesta salarial. Ofrecimos el 31,7 %. Un 30 % de aumento y un 1,7 % en concepto de material didáctico. Los gremios lo rechazaron", afirmó el funcionario dando por hecho que tras la consulta con las bases los sindicatos no aceptarán la oferta.



"Hay que ver en el contexto argentino cuántos son los gremios que han acordado una paritaria de 30 %. Me parece que es una buena paritaria", dijo Suárez.



"Independientemente de que ha sido rechazada por el frente gremial, nosotros se la vamos a otorgar a los docentes conformando salario, porque ni los chicos, con los 25 días de paro que llevamos, ni los docentes, que quieren tener previsibilidad económica para saber cuánto van a ganar, tienen que ser rehenes de esta discusión. Con lo cual, aun cuando no hubo acuerdo ayer, igual les vamos a dar ese 30 % de aumento a los docentes de la provincia de Buenos Aires", argumentó el ministro.



Suárez destacó además que si no fuera por los aumentos unilaterales que está otorgando la Provincia, los docentes seguirían con el sueldo de diciembre de 2017. Y recordó que la semana pasada, todos los pagos a cuenta fueron incorporados al salario de modo formal. "Eso estamos haciendo ahora con la última propuesta salarial", indicó.





El titular de Asuntos Públicos bonaerense también criticó a los gremios, resaltando que habían sido convocados inmediatamente tras un paro que, aseguró, se llevó a cabo con argumentos falsos. Una medida de fuerza "a la que convocaron el viernes pasado diciendo que no había dialogo y que habíamos cerrado la paritaria. Y todo eso es mentira. Con lo cual, vocación de diálogo tenemos y vamos a seguir negociando", afirmó.