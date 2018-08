Se entregó el ex funcionario K Claudio Uberti Lunes, 13 de agosto de 2018 Se presentó en Comodoro Py y está en el quinto piso, en la fiscalía de Stornelli. Su nombre se había hecho conocido por el escándalo de la valija con US$ 800.000 que intentó ingresar al país el venezolano Antonini Wilson



Después de la orden de detención librada el viernes por la noche, por parte del juez Claudio Bonadio, Claudio Uberti se entregó este lunes en lo Tribunales de Comodoro Py, según confirmaron fuentes oficiales Clarín. El ex funcionario K, no registraba salidas del país y por eso no se había ordenado su captura internacional. El ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) del kirchnerismo está imputado como partícipe de asociación ilícita, en la causa de los cuadernos de las coimas. Se encuentra en la fiscalía de Carlos Stornelli.





El magistrado tomó la decisión de arrestar a cuatro personas más, entre ellas José María Olasagasti -ex secretario privado de Julio De Vido-, como también al ex titular de la UIF Carlos Lascurain, como al empresario Raúl Vertúa y a Uberti, después de la declaración indagatoria del ex presidente de la cámara de la construcción, Carlos Wagner, quien reveló un "sistema" de cartelización de la obra pública y pago de "retornos, coimas", donde mencionó a todas estas personas.



En esta causa conocida como los "cuadernos de la corrupción", donde se investiga un circuito de sobornos que podría ascender a 200 millones de dólares,el ex funcionario K está acusado de ser partícipe necesario de la asociación ilícita en la que hay más de 38 personas imputadas.



Claudio Uberti figura en los cuadernos escritos por Centeno y es nombrado en varias oportunidades manteniendo reuniones en distintas ocasiones con Roberto Baratta, previo a los recorridos en los que se recaudaban los "fondos ilegales".



Asimismo, el ex funcionario K y hombre de confianza de Julio De Vido fue señalado por Carlos Wagner en su confesión como imputado colaborador. Allí habló del "sistema creado" por el ex ministro para la cartelización de la obra pública. Una vez que las empresas de antemano decidían qué firma ganaba cada licitación, se acordaba el pago del 10 al 20% del monto de obra a los ex integrantes de Planificación Federal. Entonces, entre los que oficiaban de intermediarios se nombró a Uberti.





Prófugo desde el viernes por la noche, cuando el juez Bonadio ordenó el allanamiento a su propiedad y su detención, Uberti decidió entregarse este lunes por la tarde en los Tribunales de Comodoro Py y se encontraba en el quinto piso, donde se encuentra al fiscalía de Stornelli.



El ex funcionario kirchnerista ya fue investigado por el escándalo de la valija de Antonini Wilson, el venezolano que intentó ingresar US$ 800.000 en 2007 en un vuelo que venía de Venezuela y en el que también viajaba Uberti. En 2012 la Justicia lo sobreseyó.





Además, Uberti que fue buscado los últimos tres días por la Policía Federal, fue considerado como jefe de la “embajada paralela” que funcionó en Venezuela al margen de la misión oficial que dirigía el embajador Eduardo Sadous. La medida fue dispuesta por la sala B de la Cámara Nacional en lo Penal Económico de esta capital, que consideró que la acusación estaba prescripta al modificarse la pena al delito imputado por una ley impulsada por el kirchnerismo. Inicialmente el delito que se le imputaba a Uberti era contrabando, pero ahora la Cámara consideró que el hecho se encuadraba como lavado de dinero.





El año pasado el Congreso reformó la ley antilavado por pedido del GAFI y eliminó la cláusula que agravaba la pena para ese delito si era cometida por un funcionario. Así a Uberti le habían correspondido sólo 3 años y ya la investigación llevaba 5.