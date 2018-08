Federico Beligoy admitió el error arbitral que benefició a Boca Lunes, 13 de agosto de 2018 Aunque aseguró que Tello no podía ver la acción, afirmó que la mano de Pablo Pérez debió haber sido sancionada como penal.





Superliga ArgentinaFederico BeligoyBoca JuniorsRiver PlateSan Lorenzo

La pelota volvió a rodar este fin de semana en la Superliga Argentina y, como consecuencia, volvieron las polémicas por fallos arbitrales: una mano extendida de Pablo Pérez dentro del área en Boca-Talleres, una falta de Gamba a Armani que derivó en un gol anulado en Huracán-River, y una tardía convalidación del tanto de Blandi en Tigre-San Lorenzo concentraron la mayor atención.





Y Federico Beligoy, director nacional de Arbitraje, habló acerca de las controvertidas decisiones que hubo en la primera fecha del fútbol argentino. Por lo pronto, ratificó que la mano de Pablo Pérez debió haber sido sancionada.



"Es penal. Pero Tello no tenía el mejor campo de visión y por eso no lo cobró", fue el análisis de Beligoy en diálogo con Sportia, sobre la gran polémica del fin de semana en el triunfo 1 a 0 de Boca ante Talleres, en la Bombonera.





Otra de las jugadas que generó debate fue la anulación del gol al delantero Diego Mendoza por una falta previa de Lucas Gamba a Franco Armani, en Huracán-River: "Existió infracción. Claramente cae y lo retiene a Armani". Y apoyó las decisiones del árbitro Patricio Loustau: "Tuvo un partido muy difícil y acertó en todo".



Beligoy defendió también la decisión del juez Fernando Espinoza, quien se tomó un minuto para convalidar el tanto de Nicolás Blandi en Tigre-San Lorenzo: "Espinoza y su equipo tuvieron un acierto espectacular. Si hubiese habido un árbitro adicional detrás del arco se habría definido en cuestión de segundos".





Por último, adelantó que la Superliga 2019/20 seguramente cuente con el sistema VAR (árbitro asistente de video): "Vamos a hacer lo posible para implementarlo. Durante el Mundial los jugadores prácticamente ni se agarraban. Es ciento por ciento eficaz y hay que instalarlo en todas las ligas del mundo".