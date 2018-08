El Gobierno lanzó un paquete de medidas para estabilizar los mercados

Lunes, 13 de agosto de 2018

Hacienda suspendió las licitaciones de dólares. El Central les cambiará a los bancos las Lebac por otros títulos y subastará mañana US$500 millones. El FMI apoya los cambios.





Minutos después de recibir a la misión del FMI que supervisa el cumplimiento del acuerdo stand by, el Gobierno salió a jugar con una nueva estrategia ante la suba del dólar, que este lunes rompió el techo de $30.



Por un lado, el ministerio de Hacienda anunció que suspenderá la licitación diaria de dólares. Por el otro, tal como había anticipado Clarín, el Central informó que acelerará el fin de las Lebac. Para lograrlo, en las sucesivas operaciones mensuales solo licitarán las entidades no bancarias, mientras que a los bancos se les ofrecerán otros papeles -Leliq y Nobac-, que pasarán a ser a partir de ahora el principal instrumento de esterilización de pesos.



El stock de Lebac supera el billón de pesos. La mitad está en poder de los bancos y el resto en manos de otros inversores institucionales y de clientes minoristas. ​



Pero además, subió la tasa de referencia del 40 al 45% y la mantendrá en ese nivel hasta octubre, dejando claro que priorizará la lucha contra la inflación antes que la reactivación de la actividad económica.



Según el comunicado oficial, la decisión de elevar la tasa es "en respuesta a la coyuntura externa actual y el riesgo de que implique un nuevo impacto sobre la inflación doméstica".



En la mañana de este lunes, el ministro Nicolás Dujovne y su equipo recibieron al titular de la misión del FMI, Roberto Cardarelli. Tras dos horas de reunión, el funcionario italiano cruzó al Banco Central donde se entrevistó con el presidente de la entidad, Luis Caputo.



Desde el Gobierno aseguraron que ambas reuniones fueron "introductorias" de la misión del FMI que durante los próximos diez días revisará las cuentas fiscales para establecer que tan factible es que el país cumpla con los compromisos pactados en el otorgamiento del préstamo por US$50,000 millones que el organismo le dio al gobierno de Mauricio Macri.



Después de que se conocieron las nuevas medidas, el organismo emitió un comunicado en el que apoya el plan para reducir el stock de Lebac al afirmar que con esta medida "se removerá una importante fuente de vulnerabilidad" y se contribuirá a que la política monetaria sea más efectiva.



"El Fondo apoya el esfuerzo de las autoridades argentinas en este área, que es consistente con el entendimiento alcanzado en el acuerdo stand by", señala.





Antes, Dujovne y Caputo emitieron un comunicado cada uno. En el primero, Dujovne indica que "en consideración a la posición de liquidez en pesos que ha acumulado, ha instruido al Banco Central de la República Argentina a discontinuar las ventas de dólares diarias hasta que las necesidades de pesos lo requieran nuevamente". Desde hace dos meses, a través de este mecanismo se vendían diariamente US$150 millones primero y US$75 millones en las últimas semanas, cuando el dólar había empezado a calmarse.



Por su parte, Caputo anunció cambios en el programa de cancelación de las Lebac. Con este nueva estrategia se busca rescatar los títulos que están en poder de los particulares. Así, cambió la estrategia a 24 horas del supermartes de mañana, en el que vencen $525.000 millones en Lebac.



Lo que el Central informó este lunes es que el monto a ofrecer en cada licitación de LEBAC "será menor al que vence y sólo podrá ser suscripto por entidades no bancarias".



Así, en la licitación del martes, el BCRA ofrecerá un máximo de $230.000 millones de LEBAC para ser suscriptas por participantes no bancarios contra un vencimiento estimado de $330.000 millones en manos de los mismos. "El monto ofrecido de LEBAC se reducirá nuevamente en las licitaciones de septiembre, octubre y noviembre, y el BCRA estima que será eliminado durante el mes de diciembre, siempre que las condiciones de mercado lo permitan".



Para los bancos, el Central sólo ofrecerá Notas del Banco Central (NOBAC) a 1 año de plazo y Letras de Liquidez (LELIQ). Estas últimas pasarán a ser el principal instrumento de esterilización del BCRA.



También se estableció que las entidades bancarias sólo podrán participar en las licitaciones primarias de LEBAC por cuenta y orden de terceros no bancarios. Y no podrán vender sus LEBAC remanentes en el mercado secundario a entidades no bancarias.



Como parte de esta estrategia, el Central anunció que subió la tasa de referencia de 40 a 45%. Y más tarde informó que mañana, en consonancia con la licitación de las Lebac, saldrá a subastar US$500 millones, para absorber parte de los pesos que vuelvan al mercado.



Además, el Ministerio de Hacienda anunciará un calendario de licitaciones regulares de Letras del Tesoro en pesos, que incorpore colocaciones en las fechas donde haya un vencimiento de LEBAC. La primera licitación de Letras del Tesoro será el próximo miércoles. El Ministerio desarrollará un programa de creadores de mercado para darle liquidez a las Letras del Tesoro en el mercado secundario.



El Banco Central asegura que cuando sea necesario volverá a vender dólares.