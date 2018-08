Amado Boudou pidió su excarcelación en la causa Ciccone

Lunes, 13 de agosto de 2018

El pedido lo hizo ante el mismo tribunal que lo condenó. El viernes le rechazaron ese recurso a su amigo, José María Núñez Carmona.





El ex vicepresidente Amado Boudou pidió este lunes su libertad luego de haber regresado a la cárcel la semana pasada tras la condena a 5 años y 10 meses de prisión que le dictó el Tribunal Oral Federal N.º 4 en la causa Ciccone.



El pedido fue realizada ante el mismo tribunal en un paso formal de la defensa para acceder a instancias de apelación superiores. El viernes pasado, el TOF 4 le denegó ese beneficio a José María Núñez Carmona, amigo y socio de Boudou, que fue condenado a 5 años y 6 meses en la misma causa.





Los argumentos en los que se fundamenta el pedido es en el hecho de que la sentencia no está firme y que el ex vicepresidente estuvo en libertado durante todo el proceso, con lo que quedaría descartado el riesgo de fuga.



Los jueces tienen un plazo legal de 24 horas para expedirse, aunque no se descarta que lo hagan antes de que concluya el día.



Boudou fue detenido el miércoles pasado una vez concluido el juicio oral y público y fue alojado en el penal de Ezeiza, donde también se encuentran detenidos otros ex funcionarios kirchneristas como Ricardo Jaime y José López.