Comienza el juicio por la triple fuga más famosa

Lunes, 13 de agosto de 2018

Protagonizaron la triple fuga más famosa que se recuerde. Durante dos semanas tuvieron al país en vilo, desde que se escaparon del penal bonaerense de General Alvear hasta que cayeron en la provincia de Santa Fe con dos días de diferencia, en enero de 2016.





Este lunes, en La Plata, comenzará uno de los cuatro juicios a los que serán sometidos Víctor Schillaci (36) y los hermanos Martín (44) y Cristian Lanatta (46), en este caso únicamente por la evasión.







Los restantes tres procesos aún no tienen fecha: el segundo será en La Plata (por atacar a tiros a dos policías en Ranchos) y los dos finales en Santa Fe (uno por los delitos federales cometidos y otro por los provinciales). Si bien pidieron que todos fueran unificados, esto no prosperó.



El trío, hoy detenido en el penal de máxima seguridad de Ezeiza, estaba cumpliendo una condena a perpetua por el triple crimen de General Rodríguez (ligado al tráfico de efedrina) cuando se fugó en plena madrugada del 27 de diciembre de 2015.







Los presos estaban en el sector Sanidad de la Unidad Penitenciaria 30 de General Alvear y a la 1.45 golpearon a un guardia cuando ingresó a hacer el recuento. Al agente lo ataron de pies y manos, lo amordazaron y le robaron los borceguíes, una tricota y las llaves de un auto Fiat 128 y del penal. Luego amenazaron con lo que aparentaba ser un arma a otro guardia, por lo que éste optó por abrirles la reja y también terminó en el piso, atado con precintos.



“Quedate tranquilo, si hacés un movimiento en falso, atrás vienen sesenta más”, lo amenazó uno de los tres, y siguieron hasta la oficina de guardia, donde estaba el jefe de turno, al que le colocaron la supuesta arma en la espalda y uno le dijo: “Si vos gritás, yo te quemo, esto tiene silenciador”, se detalló en la elevación a juicio, que luego fue confirmada por la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata. Así lograron huir con ayuda de terceros y ya en la calle se subieron a una 4x4.







También será juzgada con ellos Susana Elvira Martínez (54), la suegra de Christian Lanatta. La fiscal Virginia Bravo la acusa dehaberle dado dinero a los prófugos el mismo día de la fuga en su casa de Berazategui y de haberle facilitado una camioneta Renault Kangoo gris el 31 de diciembre para escapar.



La fiscal tiene informes que indican un importante flujo de llamadas entre el teléfono fijo de la cárcel y el de Martínez y una testigo que ubica a Cristian Lanatta mirando desde atrás del mostrador del comercio de ropa infantil de su suegra el mismo día de la fuga.







El debate, que se realizará en los Tribunales de 7 y 56, estará a cargo del juez del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1, Juan José Ruiz, que actuará como magistrado unipersonal. La fiscal será Silvina Langone. Hay 100 testigos propuestos y el proceso concluiría a fines de agosto.



Después será el segundo juicio, también en La Plata, con un jurado popular, por la “tentativa de homicidio” contra los policías Lucrecia Yudati (hoy de 35 años) y Fernando Pengsawath (25), a quienes hirieron gravemente a tiros el 31 de diciembre de 2015 cuando intentaron detenerlos en un puesto vial de Ranchos.







En Santa Fe los esperan otros dos procesos, sin fecha definida todavía. En esta jurisdicción fueron noticia el 7 de enero de 2016. Otra vez tiros. Otra vez con uniformados. En la zona rural de San Carlos, los prófugos se cruzaron a balazos con un gendarme. La Fuerza federal había llegado hasta allí mediante los rastrillajes con buena información. De hecho los encontró en una tapera. Pero sería una “batalla” ganada por el trío.



Según se desprende de la investigación judicial, el comandante principal José María Valdez y el suboficial principal Roberto Aníbal Encina se identificaron ante los sospechosos, que no dudaron en mostrar sus armas de grueso calibre, entre ellas un Fusil Automático Liviano (FAL).



Ante semejante superioridad, los prófugos robaron pertenencias (armas, chalecos antibalas y un vehículo) de los gendarmes y Martín Lanatta, el que más conocimiento tenía del manejo de armas, le pegó un tiro en un brazo a Valdez.



A los pocos minutos, compañeros de los agentes -a bordo de una VW Amarok- cruzaron a la Berlingo en la cual escapaban los prófugos y se generó un tiroteo.



Más tarde se conocería la continuidad del raid de furia: el secuestro a un ingeniero agrónomo (lo maniataron en su departamento), el robo y ploteo artesanal (con los colores y logo de la Gendarmería) de la camioneta del profesional, el escape hacia el norte de la provincia, el vuelco del vehículo en que se trasladaban en Campo del Medio, el robo de otra camioneta a un campesino de la zona y sus arrestos en Cayastá.



En definitiva, los delitos que les imputan tienen distintas consideraciones según lo investigado. Los ataques a los agentes federales en la provincia de Santa Fe serán juzgados por ese fuero de la Justicia.



El fiscal que presentará los cargos es Martín Suárez Faisal y el tribunal que juzgará a los famosos prófugos estará compuesto por María Ivón Bella (presidente), Luciano Lauría y José María Escobar Cello.



Los tres habían sido condenados a perpetua el 20 de diciembre de 2012 por el TOC 2 de Mercedes, a raíz del triple crimen de Sebastián Forza (34), Damián Ferrón (37) y Leopoldo Bina (35), ejecutados a balazos en agosto de 2008 en General Rodríguez.



Corresponsalías de Clarín en La Plata y Santa Fe.