Nadal frenó a Tsitsipas y se consagró en Canadá

Lunes, 13 de agosto de 2018

El español fue un escollo demasiado alto para el joven que fue noticia porque dejó en el camino a cuatro jugadores del top ten. Título 80 para Rafa. El resumen.





El español Rafael Nadal sumó el título 80 de su carrera al vencer hoy al griego Stefanos Tsitsipas en la final del torneo de tenis de Toronto.



Nadal, número uno del mundo, se impuso con parciales de 6-2 y 7-6 (7-4) ante su joven rival, que hoy cumplió 20 años y había causado sensación esta semana al dejar en el camino a cuatro jugadores del top ten para llegar a la final.



Pero el español fue un escollo demasiado alto hoy. La paridad del principio solo duró tres juegos, lo que le tomó a Nadal romper por primera vez el servicio de su rival. A partir de ahí, el mallorquín no hizo más que marcar diferencias.



A los 32 años, Nadal conquistó su cuarto título en el cemento canadiense, marca que no consiguió en ningún otro certamen sobre pista dura. Además, se sumó a Jimmy Connors, Federer e Ivan Lendl como los únicos jugadores de la Era Abierta en lograr 80 títulos.



Como si fuera poco, el número uno del mundo sumó su trigésimo tercer título de la categoría Masters 1000, apartado en el que es líder histórico con ahora tres trofeos de ventaja sobre el serbio Novak Djokovic y seis sobre el suizo Roger Federer.



A Nadal no pareció hacerle mella haber jugado en la madrugada del sábado al domingo su semifinal, retrasada por la lluvia, frente al ruso Karen Khachanov. Por el contrario, tomó la iniciativa desde el arranque y pronto mostró que dictaría los ritmos del juego.



Después de una primera rotura, el español volvió a tomar el servicio de Tsitsipas, se puso 4-1 y cerró el parcial sin mayores inconvenientes poco después.



Un solo quiebre en el comienzo del segundo dio nuevamente la ventaja a Nadal, que parecía encaminado al título. Sin embargo, allí apareció el temple de Tsitsipas, que le rompió el servicio al mallorquín cuando servía por el torneo y llevó el partido al tie-break.



Pero Nadal encajó bien el golpe, aplacó el ímpetu del griego y en su primer match-point selló un trofeo que lo hará llegar muy bien al US Open, el último grande del año, que arranca en dos semanas en Nueva York.