El Incucai igual pide que la gente se anote como donante de órganos

Viernes, 10 de agosto de 2018

La nueva norma establece que todos lo son. En el primer mes tras su aprobación, casi 16.000 personas manifestaron su negativa a donar.





El 4 de julio, y por unanimidad, la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de “ley Justina”, que plantea que todas las personas son donantes de órganos, salvo que hubieran expresado su voluntad contraria. Desde entonces, 15.750 personas se manifestaron en este sentido.



Las dos primeras semanas tras la aprobación de la ley, fueron 13.216 las personas que expresaron su negativa, pero la quincena siguiente bajaron a 2.535. "Inicialmente hubo un aumento de las manifestaciones negativas, pero enseguida bajaron y ahora están en su promedio histórico", dice a Clarín el director del Incucai, Alberto Maceira.





No sólo están en su nivel histórico sino que en ese período, 2.521 personas afirmaron que querían ser donantes. Desde la ley Justina, 8.181 personas afirmaron esa voluntad.



Es que aunque la ley plantee que todas las personas son donantes a no ser que digan lo contrario, es posible seguir afirmando la voluntad. Y desde el Incucai hacen hincapié en que es mejor seguir haciéndolo. "El concepto de la ley es respetar la voluntad de la gente. Y si lo deja manifestado en vida es mejor para todos, para los equipos médicos, para las familias, todos están más tranquilos y seguros con que esa voluntad estaba clara. La idea no es para nada pelearse con los familiares si ocurre alguna duda", dice Maceira.



"Estamos en un país libre, es muy positivo que las personas puedan expresar en vida su voluntad", dice Carlos Díaz, presidente de la Sociedad Argentina de Trasplante. En los registros del Incucai (que llevan años de estadística) hay cuatro millones de personas que han manifestado sus voluntades: tres millones para ser donantes, un millón para no serlo.



La ley tiene 90 días para ser reglamentada. El Incucai ya realizó un informe con las sociedades de Terapia Intensiva, Trasplante, Neurología, Nefrología, Pediatría, que fue entregado al Ministerio de Salud que lo está evaluando. Una vez terminado, será entregado para que se firme un decreto presidencial.



El proyecto, del senador Juan Carlos Marino, había sido aprobado en el Senado el 30 de mayo. Al convertirse en ley, se le puso el nombre Justina, por Justina Lo Cane, la nena de 12 años que murió el 22 de noviembre por no recibir un trasplante de corazón a tiempo.



La ley, que modifica la normativa anterior, establece la donación cruzada en el caso de trasplante de riñón (con donante vivo). También explicita que podrá realizarse la ablación de órganos y/o tejidos, a toda persona capaz mayor de 18 años, que no haya dejado constancia expresa de oposición a que después de su muerte se realice la extracción de órganos.