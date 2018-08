Horóscopo para hoy 10 de agosto 2018 Viernes, 10 de agosto de 2018 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



ARIES

Acaba de iniciarse un periodo proclive a una gran reestructuración profesional. Ello puede afectar ahora a una buena colaboración reciente. Prudencia.



TAURO

No es momento oportuno para tomar decisiones que afecten a su trabajo. De hecho, podrían frustrar una buena posibilidad, tal vez una negociación.



GÉMINIS

Son semanas propicias al amor. Sin embargo, cuidado ahora ya que problemas económicos de importancia tienden a repercutir en sus hijos y seres queridos.



CÁNCER

Se inician tiempo difíciles para sus relaciones. En especial, preste ahora atención a la pareja, ya que las dificultades repercuten directamente en la familia.



LEO

Se auguran serios cambios en el ámbito laboral. Mucho cuidado ahora, ya que podrían frustrarse las posibilidades de una negociación reciente.



VIRGO

Tal vez, debe asumir en la actualidad alguna ardua responsabilidad respecto a un ser querido, quizás en dificultades. Atención ahora con los gastos que genera.



LIBRA

Tenderá a acusar más ahora posibles problemas que afectan a la familia o la vivienda. Ello puede desestabilizarlo emocionalmente. Vigile la salud.



ESCORPIO

Sus energías deben encaminarse a abordar importantes cambios, para que su actividad sea más productiva. No es momento de afrontar problemas afectivos.



SAGITARIO

Si tiene entre manos un asunto que responde muy favorablemente a sus deseos, mucha atención ahora a los aspectos económicos. Podrían frustrarlo.



CAPRICORNIO

Saturno en Capricornio, desfavorable con Venus, aconseja prudencia, pues dificultades de tipo personal pueden repercutir en su vida profesional y social.



ACUARIO

Tal vez, se presenten ahora dificultades para comunicarse con seres queridos. De hecho, se harán sentir más ahora problemas en sus relaciones.



PISCIS

Quizás tiene en ciernes un proyecto importante a favor de sus aspiraciones. Pero es de difícil realización y puede desestabilizar ahora su economía.