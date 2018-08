Hernández, el Travieso que llega a San Lorenzo

Jueves, 09 de agosto de 2018

Caído el pase de Mauro Formica, el Ciclón sumará a un colombiano que promete “romperla” en el fútbol argentino. Cómo juega este volante ofensivo.





ASan Lorenzo se le escapó la chance de sumar el talento de Mauro Formica (arregló con Newell’s) a su mediocampo, pero contará con los servicios del colombiano Daniel Travieso Hernández



El volante ofensivo de 27 años arriba a la institución azulgrana a préstamo por un año y con una opción de compra de un millón de dólares, según fuentes cercanas a las negociaciones.



“Es un desafío bonito jugar en San Lorenzo. Tengo características para romperla en el fútbol argentino”, dijo el Travieso Hernández a la agencia Noticias Argentinas.



El colombiano, que viene con el pase en su poder tras estar en Rionegro Águilas de su país, llegará en las próximas horas al país para realizarse la revisión médica y firmar su contrato.





Hernández afirmó que “es un desafío bonito ir a San Lorenzo” y, a pesar de reconocer que jugar en un grande genera presiones, dijo confiar “en mis capacidades y condiciones”.



¿Por qué le dicen el Travieso? “El apodo me lo puso un comentarista de mi país porque decía que me atrevo en el área a tirar un caño, un sombrero. Pero siempre lo hago con la seriedad y buscando el peligro para al arco de enfrente”, manifestó el talentoso jugador.



Por último, contó que “desde que me nombraron la posibilidad de jugar en San Lorenzo me motivó porque uno desde chico aspira a jugar en un grande de Argentina”.



¿Se va el chileno? Aún resta saber si el Al-Ahli de Arabia Saudita hace una nueva oferta por Paulo Díaz, ya que la primera fue rechazada por ser considerada insuficiente.



San Lorenzo pretende cerca de siete millones de dólares por la ficha del chileno y el equipo que dirige Pablo Guede envió una propuesta por cinco.