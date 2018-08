Conmoción por la trágica muerte de un atleta

Miércoles, 08 de agosto de 2018

El keniata Nicholas Bett, campeón mundial en los 400 metros con vallas en Beijing 2015, falleció a los 28 años en un accidente de tránsito en su país natal.





Una triste noticia conmocionó al mundo del atletismo. El keniata Nicholas Bett, campeón del mundo de 400 metros con vallas en 2015 en Pekín (China), murió este miércoles a los 28 años en un accidente automovilístico en el oeste del país africano, informaron fuentes policiales.



“El accidente se produjo cuando su vehículo golpeó un obstáculo y dio una vuelta de campana. Murió en el acto”, declaró desde el lugar de los hechos a la agencia AFP el comisario de policía del condado de Nandi (oeste de Kenia), Patrick Wambani.



En el mundial de atletismo de 2015 en Pekín, Nicholas Bett logró el oro en 400 metros vallas, convirtiéndose en el primer keniata en ganar en esta disciplina y estableció, al mismo tiempo, un nuevo récord nacional (47 segundos 79 centésimas).



En 2017, en Londres, no pudo defender su título ya que una lesión en la tibia no le permitió entrenarse con normalidad.



Bett participó a inicios de agosto en los Campeonatos Africanos de Atletismo en Asaba, en el sudeste de Nigeria, de donde regresó a Nairobi el lunes con el equipo keniata. En Asaba, se vio obligado a abandonar la final de los 400 metros vallas debido a un dolor.





“Es muy triste porque hablé ayer con él. Fue a consultar a un médico al Hospital de Nairobi debido a la lesión que sufrió en Asaba”, explicó a la prensa un responsable de la federación keniata de atletismo, Barnabas Korir.



“Conocimos la noticia esta mañana en la federación, tenemos una tristeza que no puede explicarse con palabras”, añadió Korir.