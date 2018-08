Ruben explotó contra los dirigentes de Central

Martes, 07 de agosto de 2018

Tras semanas de silencio, ante los rumores sobre su salida, el capitán brindó una conferencia y acusó a las autoridades de tirarle la gente en contra.



Escándalo en Rosario Central. Su capitán y futbolista emblema, Marco Ruben, destrozó a la dirigencia en plena conferencia de prensa.



“Me dañaron mucho.Desde el momento que yo decidí no renovar contrato se dijeron muchas mentiras y se armó este papelón”, dijo luego del entrenamiento de este martes en el predio que Central tiene en Arroyo Seco.



Ruben acusa a los directivos de “tirarle a la gente en contra”, por haber rechazado dos ofertas de renovación contractual. Esas negativas que lo ubicaron a un paso de emigrar al fútbol brasileño.



El delantero se mostró indignado con las versiones periodísticas que trascendieron e intentaron explicar los motivos de su casi segura partida del club. Dio a entender que esos rumores fueron promovidos por los directivos para ocultar la verdad del asunto: las diferencias económicas.





“Vengo a aclarar muchas situaciones, muchas mentiras. Siento que me han tirado con todo desde el momento en que yo decidí no renovar contrato. Esas son cosas que pasan en el fútbol, cosas de negociación”, explicó.



El delantero aclaró que su continuidad aún no está definida. La única propuesta que tenía, del Santos, esta caída. Este mismo martes, Edgardo Bauza lo nombró como titular para el debut del equipo en la Superliga, ante Banfield.