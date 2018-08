“Que abunden jugadores no es recomendable” Martes, 07 de agosto de 2018 Marcelo Gallardo explicó por qué River no incorporó en este mercado de pases. A diferencia de Boca, el Muñeco se mantiene con sus viejos conocidos.



Marcelo Gallardo es palabra santa en River. Más que un técnico, el Muñeco se ocupa de gestiones que trascienden sus funciones directivas. Ya el domingo se lo vio en Ezeiza analizando a los juveniles en su día libre.



Este martes, en la conferencia de prensa previa al partido crucial con Racing por Copa Libertadores, el entrenador explicó por qué su equipo no incorporó futbolistas en este mercado de pases.





“A veces, que abunden jugadores en un plantel no es lo recomendable y es mejor potenciar lo que tenemos”, dijo el Muñeco.



Sobre el partido frente a Racing, por la ida de los octavos de final, Gallardo cree que “el jueves no se define nada”.



“Estamos en buena condición e intentaremos tener un partido favorable de cara a la revancha. De no haber ningún problema, mantendremos la misma formación de la Copa Argentina”, analizó el DT.