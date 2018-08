San Martín campeón de la Copa Palacio

Martes, 07 de agosto de 2018

El “rojinegro” hizo valer anoche su mayor jerarquía individual y le ganó 76-64 a Hércules para cerrar por 2-1 la serie final y alzarse con la Copa “Palacio”.





San Martín nuevamente alzó la Copa “Palacio”, que organiza la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (ABCC). El “rojinegro” sólo cayó en un partido y al derrotar a Hércules por 76-64, cerró la serie final por 2-1.







Tuvo que esperar mucho tiempo San Martín para quedarse con el trofeo que da inicio a las torneos en el ámbito local. Se le dio porque contó con un plantel que, bajo la tutela de Diego Blanco, lució con mayor jerarquía que los rivales.







Hércules, fue el único equipo que le “robó” un juego, el viernes pasado, en el certamen (ajustado 69-67 como local). Emilio Vallejos terminó con 21 unidades insuficientes para evitar que el “Santo” se quedara con el primer título de la temporada.







En el comienzo el rigor físico de ambos a la hora de defender tornó más bien cerrado el score, que promediando el primer cuarto mostraba ventaja mínima para el “rojinegro” (8-7). Tras un pasaje productivo de González Nadal, con triple incluido, se fue afianzando la superioridad de San Martín, que tuvo más peso con sus individualidades ante el juego desordenado de Hércules en ambos costados de la cancha. En este contexto, no extrañó que el dueño de casa fuera escapando progresivamente, hasta ir al descanso largo con ventaja de 37-24 mediante un interesante ingreso de Pérez.







Si la brecha no se amplió más fue por las incursiones en la pintura de Emilio Vallejos, quien mostró oficio para capitalizar todo lo que lo abastecieron en el poste bajo.



Lejos de querer llevarse sorpresas, San Martín salió a la reanudación con el cuchillo entre los dientes y aplicó una intensidad difícil de contrarrestar para Hércules, que acusó la falta de relevos que le permitieran tener otra “frescura” sobre el parquet.







Para más, Pérez se hizo notar con un par de triples muy festejados, Méndez castigó con su verticalidad y Alorda, quien se ganó varios aplausos con su prestancia en defensa, también fue preponderante en ofensiva. Así fue como la diferencia favorable al dueño de casa se fue estirando (58-38 a un minuto de cerrar el tercer cuarto).







Hércules, que había bajado de a ratos la guardia y quedó bastante atrás, intentó remontar a pura vergüenza deportiva. Schulz complementó a Emilio Vallejos en el ataque y pudo “maquillar” en parte el tanteador. No obstante, San Martín fue un merecido campeón.