Racing se quedó con el volante que quería River Lunes, 06 de agosto de 2018 Ante la fallida incorporación de Agustín Allione, Guillermo “Pol” Fernández llega a la Academia proveniente de Godoy Cruz. El ex Boca estuvo en la órbita de Gallardo.



La dirigencia de Racing acordó la compra del mediocampista Guillermo Pol Fernández, proveniente de Godoy Cruz, para reforzar el plantel del entrenador Eduardo Coudet rumbo al cruce ante River por los Octavos de Final de la Copa Libertadores.



Según trascendió, el monto de la operación será de 1.200.000 dólares por el 60 por ciento del pase y el jugador ya se despidió de sus compañeros del “Tomba” mendocino.



De hecho, el entrenador de Godoy Cruz Diego Dabove no lo utilizó este domingo, cuando enfrentó a Huracán Las Heras por la “Copa de la Vendimia”.



“Me preparé para jugar este partido pero Diego me dijo que no me iba a poner. Yo quería estar en el banco para vivir las últimas sensaciones”, contó el ex Boca.



“Seguramente el lunes o el martes estaré viajando a Buenos Aires”, agregó el mediocampista, que se mostró muy agradecido con la institución mendocina.



“Me voy con la frente en alto y reconociendo a la gente y a todos los que me acompañaron en este hermoso club. Gracias a lo que hice en Godoy Cruz se me da esta oportunidad. Fui muy feliz acá”, agregó.



Pol Fernández viene a suplir el frustrado pase de Agustín Allione, quien no superó la revisión médica entre semana y obligó a que el manager Diego Milito, se mueva rápido.