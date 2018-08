Gustavo Gómez criticó a la dirigencia de Boca

Sábado, 04 de agosto de 2018

El flamante refuerzo de Palmeiras, y al que Barros Schelotto buscó durante todo el mercado de pases, se desquitó con Angelici luego de su frustrada transferencia.







La novela de Gustavo Gómez y Boca tuvo varias temporadas pero con un desenlace negativo. Es que, cuando parecía que estaba todo cerrado con el defensor paraguayo, por un cortocircuito a último momento, el jugador del Milan volvió a Italia para ya dar por terminada cualquiera chance de llegar al Xeneize.



De todas maneras, Gómez jugará la Copa Libertadores, pero para el Palmeiras, y a pocos días de cerrar su llegada, se acordó de su frustrado pase y apuntó contra la dirigencia de Boca encabezada por Daniel Angelici.



“Los dirigente brasileños se portaron muy bien conmigo desde el primer momento. Son muy serios, te llaman directamente, no mienten y no publican nada en la prensa. Cumplieron con todo lo prometido”, aseguró el defensor en la radio ABC Cardinal, de Paraguay.



El paraguayo estaba listo para firmar su contrato luego de hacerse la revisión médica con Boca. Sin embargo, por diferencias económicas (el central no aceptó una cláusula que tienen los jugadores del fútbol argentino con respecto a un techo al precio del dólar), ambas partes decidieron desistir de la contratación.