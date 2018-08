La Selección no tendrá nuevo técnico hasta 2019 Sábado, 04 de agosto de 2018 El presidente de AFA Chiqui Tapia confirmó que la idea es planificar un proyecto a diez años y por eso no quieren apresurarse en la elección del sucesor de Sampaoli.

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, confirmó que Lionel Scaloni y Pablo Aimar serán los entrenadores de la Selección Argentina en forma interina hasta diciembre, lapso en el que los dirigentes decidirán quién conducirá “un proyecto a diez años” que permita refundar al conjunto albiceleste.





“Lo primero que queremos tener es terminar un proyecto que vamos a traer al próximo Comité Ejecutivo, donde elegiremos a los dirigentes que estarán en la Comisión que se reunirá con quienes pensemos para encabezarlo”, explicó Tapia, en una improvisada conferencia de prensa, en la puerta de la sede de Viamonte.





“De acá a las tres fechas FIFA van a ser conducidas por Scaloni y Aimar, por lo que nos vamos a tomar este semestre para decidir. Tenemos que hablar con todos, porque necesitamos de todos para la refundación del fútbol argentino“, agregó.



En ese sentido, Tapia evitó responder sobre los nombres que circulan en los pasillos de AFA, y resaltó que en la reunión de Comité Ejecutivo de este jueves se concordó en la “obligatoriedad de que los clubes cedan todos los jugadores a todas las Selecciones”.



“Queremos tomarnos el tiempo necesario para saber quién va a encabezar, porque tiene que ser un proyecto a diez años, que sea diferente y no apresurarnos. No hablamos nunca de candidatos, sí hablamos de proyectos, tenés que tener las condiciones dadas para darle compromiso a la Selección Argentina, y después acompañar a la Comisión que siga con la Selección”, sostuvo.



En ese sentido, “Chiqui” Tapia explicó que en el próximo Comité Ejecutivo se conformará la Comisión dirigencial que se encargará “de hablar con los extécnicos de la Selección, con figuras consagradas en los Mundiales, para que se sumen al proyecto”.



“Hoy contamos con tiempo necesario, que no tuvimos cuando fuimos a buscar a Sampaoli, para poder elegir bien. No quiere decir eso que hayamos elegido mal a Sampaoli, porque en ese momento entendimos que era el mejor técnico”, aclaró.



La Copa América 2019, de tránsito.



Tapia realizó una fuerte autocrítica sobre cómo la sociedad argentina vive el fútbol y aclaró que “es un poco difícil” soñar con ser campeones en la Copa América de Brasil 2019, para terminar con una sequía de títulos a nivel mayor de 26 años.



“Quien quiera soñar que vamos a salir campeón de la Copa América próxima es un poco difícil, más cuando se tiene que dar un recambio generacional en el plantel“, dijo.



Y completó: “Nosotros nos creemos que somos los números uno del mundo, que le vamos a ganar a todos, y hay una realidad y es que el fútbol europeo mejoró muchísimo. Francia abrió dos partidos de pelota parada que antes quizás no lo trabajaba, la franja de la edad con las cuales se componen los jugadores también influye. Necesitamos un proyecto”.



Por último, desmintió las versiones sobre un distanciamiento con el vicepresidente de AFA, Daniel Angelici, por diferencias en las formas que marcaron la salida de Sampaoli como entrenador de la Selección argentina.



“Nos comimos todas las facturas”, dijo, entre risas, cuando la prensa hizo referencia al desayuno que compartieron el miércoles último.