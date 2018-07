Horóscopo para hoy 31 de julio 2018 Martes, 31 de julio de 2018 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



ARIES



Horóscopo de hoy: Si analizas demasiado tus emociones, corres el riesgo de cometer equivocaciones. Hoy, déjate guiar por tus impulsos.

Amor: Una pareja son dos personas. No pretendas que el otro sea totalmente dócil a tus caprichos, dale voz y voto en esta relación.

Riqueza: No tengas miedo de decir lo que debas con tal de que no destrocen tus ideas. Defiéndelas con todo el peso de tus argumentos.

Bienestar: Tienes posibilidades de realizarte social y profesionalmente. Rodéate de personas más inteligentes que tú y aprende de ellas.



TAURO



Horóscopo de hoy: Solo encontrarás la solución a ciertos inconvenientes que estas experimentando si quitas de tu mente todo vestigio de egoísmo.

Amor: Lograrás salir de tu acostumbrado encierro de timidez y harás gala de un sin número de actitudes seductoras.

Riqueza: Comenzarás a plantearte ciertos cambios a nivel profesional, debido al hecho de que has notado un cambio en tus habilidades.

Bienestar: Aférrate a las determinaciones que has tomado con uñas y dientes. No dejes que las palabras de los que te rodean te hagan cuestionarte.



GÉMINIS



Horóscopo de hoy: Tu renuencia a entender y escuchar los consejos de las personas que te rodean está comenzando a alejarlas de ti. Cuidado.

Amor: No existe la pareja perfecta que se acomode a todos tus deseos y necesidades. Deberás aprender a tolerar ciertas cosas.

Riqueza: Mantén tu mente alerta todo el tiempo y lograrás hacer presa cada oportunidad que se presente en tu ambiente laboral.

Bienestar: Busca reformular tus conductas de comunicación en la pareja, buscando llevarla a un nivel superior. No desistas inmediatamente, todo lleva tiempo.



CÁNCER



Horóscopo de hoy: No puedes tomar cada actividad en la vida como una competencia en la que debes salir victorioso a como dé lugar.

Amor: Lograrás juntar la confianza necesaria para iniciar la conquista de esa persona deseada en la jornada de hoy.

Riqueza: Lograrás llegar al fin de semana sin demasiadas complicaciones, lo que asegurará tu merecido descaso. Disfrútalo.

Bienestar: No puedes vivir postergando aquellas actividades que disfrutes simplemente porque pienses que no es el momento oportuno.

Aprovecha tu vida.



LEO



Horóscopo de hoy: La solución a ciertas situaciones de tensión con amigos de larga data comienzan a volverse cada vez más lejanas.

Amor: No puedes cometer error alguno si en tu corazón solo hay amor por tu pareja. Toma la determinación que sientas adecuada.

Riqueza: Ciertos comentarios negativos por parte de tus pares laborales causarán cierta tensión en tu ambiente laboral hoy.

Bienestar: No hay prueba imposible de superar en la vida, solo es necesario encontrar el camino correcta para hacerlo. No te dejes apabullar.



VIRGO



Horóscopo de hoy: No podrás salir de tu sorpresa al ver la cantidad de vicisitudes que deberás atravesar a causa de una mala elección en tu pasado.

Amor: La distancia comenzará a hacer mella en la comunicación de la pareja, asegúrate de buscar una solución a esto.

Riqueza: Deberás poner tus prioridades en orden si pretendes tener éxito en tus áreas de trabajo. Asume tus responsabilidades.

Bienestar: Existen hitos en la vida de la pareja en los que las determinaciones tomadas son clave para el futuros de la relación. Mucho cuidado.



LIBRA



Horóscopo de hoy: Compartirás una tranquila y relajadora jornada en compañía de tus familiares más cercanos en el día de hoy.

Amor: No podrás culpar a tu pareja por plantearte de mala manera que no estás poniendo atención a la relación. Dialógalo.

Riqueza: Lograrás superar un estado de desquicio total al poder dar final a ciertas responsabilidades que te sacaban el sueño.

Bienestar: No puedes ignorar permanentemente las necesidades de las personas que te rodean en la sociedad. Debes reconocer que el mundo va más allá de ti.



ESCORPIO



Horóscopo de hoy: Te será imposible no sentirte frustrado cuando veas que te resulta imposible hacerte entender en tus puntos de vista.

Amor: Has llegado al punto en que las relaciones ocasionales no te llenan como antes. Busca una pareja estable que sepa amarte.

Riqueza: No te dejes llevar por las emociones cuando enfrentes discusiones con tus pares laborales. No les des armas para perjudicarte.

Bienestar: Recuerda que no hay forma posible de complacer a todas las personas con las determinaciones que tomes. Confía en tu poder de decisión.



SAGTARIO



Horóscopo de hoy: Surgirán ciertos inconvenientes que te impedirán asistir a reuniones sociales o familiares planeadas para la jornada.

Amor: Vivirás momentos muy románticos en compañía de tu pareja en la jornada de hoy. El romanticismo estará de turno.

Riqueza: Tu clara irresponsabilidad a la hora de aceptar obligaciones te ha puesto en una situación comprometida. Madura.

Bienestar: Trata a tu prójimo de igual manera en la que pretendes ser tratado tú mismo. Mantener estos patrones de conducta hace a una mejor sociedad.



CAPRICORNIO



Horóscopo de hoy: Te invitarán a una fiesta en la que conocerás gente interesante. Prepárate para la ocasión porque pondrán mucha atención en ti.

Amor: Tu pareja siente que no le das cabida en las decisiones que tomas. Trata de consultarlo, así se sentirá parte de tu vida.

Riqueza: Si crees que puedes perder todo y existen altas posibilidades de fracaso, lo mejor será abortar el proyecto.

Bienestar: Sigue tus propias reglas y no las que impone la sociedad. Dale crédito a tu filosofía de vida y descarta las opiniones ajenas.



ACUARIO



Horóscopo de hoy: Finalmente superaras las dudas y juntarás el valor para realizar grandes avances en tu vida personal. Arriésgate.

Amor: Todo cambio que sea profundo no se dará de la noche a la mañana. Deberás darte más tiempo si quieres que sea permanente.

Riqueza: Contarás con la ayuda de pares laborales durante la jornada de hoy, lo que te permitirá terminar antes tus responsabilidades.

Bienestar: No temas buscar consejos en las personas que te rodean, por temor a ser juzgado por tu ignorancia. Acepta tus limitaciones y procura superarlas.



PISCIS



Horóscopo de hoy: Vivirás horas de alta tensión debido a fuertes altercados con amigos cercanos. No dejes que esto te deprima en demasía.

Amor: Las continuas peleas están comenzando a hacer cada vez más notable el distanciamiento de la pareja. Busca cambiar la rutina.

Riqueza: Manéjate con mayor cuidado a la hora de realizar ciertos comentarios sobre información clave para tus proyectos. Reserva.

Bienestar: Para poder superar la situación actual de la pareja, alguno de los dos deberá ceder algo de terreno, de otra manera esto se volverá crónico.