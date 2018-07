Horóscopo para hoy 26 de julio 2018 Jueves, 26 de julio de 2018 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



ARIES

Durante las próximas semanas, la comunicación con sus seres queridos tenderá a disfrutar de menos facilidades. En cambio, día favorable a las relaciones profesionales.



TAURO

La buena marcha de un asunto familiar o favorable al hogar tomará un ritmo más lento hasta mediados de agosto. Jornada favorable a la comunicación con seres queridos.



GÉMINIS

Es posible que algunos contactos o conversaciones, iniciados recientemente, no den sus frutos hasta dentro de algunas semanas. Facilidades económicas hoy.



CÁNCER

La jornada propicia un entendimiento más estrecho con la pareja. Pero, por otro lado, una operación o contacto de índole económica tardará unas semanas en reactivarse.



LEO

La acción de Mercurio en Leo será menos determinante hasta mediados del próximo mes. Aproveche hoy para abordar una negociación económica en el trabajo.



VIRGO

La tendencia actual a un estado anímico algo bajo tenderá a pronunciarse durante unas semanas. Procure ratos de distracción y evite situaciones de estrés.



LIBRA

Un asunto que propicia sus aspiraciones tenderá a tomar un ritmo menos activo durante las próximas semanas. Pero jornada favorable a asuntos familiares.



ESCORPIO

Alguna operación o conversación en el ámbito profesional quizás no tome un ritmo decidido hasta dentro de un mes. Buen día para un interés personal.



SAGITARIO

Existe el riesgo de que un viaje se aplace a dentro de unas semanas. Jornada propicia a avivar operaciones y negociaciones económicas en el campo profesional.



CAPRICORNIO

La Luna en Capricornio aviva su ingenio y capacidad de comunicación. Ahora bien, un asunto económico no acabará de agilizarse hasta mediados del próximo mes.



ACUARIO

Buen día para abordar algunas dificultades, ya que contará con importantes recursos económicos. En cambio, podría atrasarse un asunto relacionado con una colaboración.



PISCIS

Momento de aplicar su ingenio para lograr un asunto de su interés. Contará con el apoyo de la pareja. En cambio, posibles atrasos en operaciones laborales.