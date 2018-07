Horóscopo para hoy 25 de julio 2018 Miércoles, 25 de julio de 2018 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



ARIES

Aunque son semanas favorables al amor, riesgo en estos momentos de problemas de índole económica que afecten a un ser querido. Cuidado con las inversiones.



TAURO

Su necesidad de cambio y de nuevos horizontes puede entrar en contradicción con la vida familiar. Procure ser más diplomático en estos días al afirmar sus posturas.



GÉMINIS

Dificultades para expresar sus posturas, debido a problemas recientes e importantes que pueden interferir. Conviene tener paciencia durante esta semana.



CÁNCER

Disfrutará de una posición ventajosa para hacer valer sus intereses económicos durante estas semanas. Sin embargo, atención a los gastos generados por un proyecto importante.



LEO

El Sol en Leo, desfavorable con Urano, advierte de que la inestabilidad a la que tiende su panorama profesional podría afectarlo más ahora personalmente. Cuídese.



VIRGO

No es momento de afrontar problemas, ya que su signo tiende durante este período a un tono vital algo bajo. Es preferible posponerlo a después de su aniversario.



LIBRA

Acaba de iniciarse un mes propició a que obtenga logros en pro de sus aspiraciones, pero un asunto de su interés puede verse obstaculizado ahora por problemas económicos.



ESCORPIO

Semanas en las que tiende a gozar de una situación ventajosa en favor de sus intereses profesionales. Pero cuidado, pues una colaboración puede perjudicarlo.



SAGITARIO

Acaba de iniciarse una época que anuncia inestabilidad en el ámbito laboral. Debido a ello le será difícil ahora defender sus propuestas y que sean respetadas.



CAPRICORNIO

Conviene que sea extremadamente precavido ahora en dinero, ya que podría sufrir pérdidas debido a gastos generados por un ser querido o a una inversión de riesgo.



ACUARIO

Es un periodo favorable a una revitalización en la vida de pareja. Lástima que problemas familiares o relacionados con la vivienda pudieran afectar ahora a la relación.



PISCIS

No es momento oportuno para aplicar ideas vanguardistas a su trabajo. De hecho, podrían crear dificultades para su situación, justo en un momento de buenas posibilidades.