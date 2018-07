Se quebró una represa en Laos y hay cientos de desaparecidos

Martes, 24 de julio de 2018

El derrumbe del dique liberó 5.000 millones de metros cúbicos de agua y generó una masiva inundación. Las fuertes lluvias agravaron la emergencia.





Cientos de personas se encuentran desaparecidas y y hay un número aún no determinado de muertos en Laos después de que una represa hidroeléctrica de mil millones de dólares colapsara este lunes y liberara millones de litros de agua sobre poblaciones vecinas.



Hay "varios muertos y cientos de desaparecidos", anunció la agencia oficial de Laos, dando una idea anticipada de la catástrofe.



La represa, que se hallaba en construcción desde 2013, está situada en el afluente del Mekong en la provincia suroeste de Attapeu, cerca de la frontera con Vietnam y Camboya. Se derrumbó el lunes en la noche, liberando 5.000 millones de metros cúbicos de agua, el equivalente a más de dos millones de piscinas olímpicas.



"El proyecto hidroeléctrico Xe-Pian Xe-Namnoy se derrumbó", confirmó la empresa Xe Pian-Xe Namnoy Power Company (PNPC), encargada de la construcción de la represa. "El accidente fue causado por las continuas lluvias que hicieron que se acumularan grandes cantidades de agua", agregó.



Decenas de viviendas en la zona inundada quedaron totalmente sumergidas, mostraron imágenes aéreas filmadas por equipos de rescate. Otras imágenes difundidas por la agencia oficial de Laos muestran a decenas de personas, entre ellos niños, amontonados en barcazas.



Situada en el corazón de la península de Indochina, el pequeño estado autoritario sin salida al mar es uno de los países mas pobre de Asia, pero tiene como ambición convertirse en "la batería del sudeste asiático".



La represa fue diseñada para generar energía hidroeléctrica a partir de un curso de agua que ha sido desviada de tres ríos, Houay Makchanh, Xe-Namnoy y Xe-Pian, en la sureña provincia de Champasack en Laos. De acuerdo con su sitio web, la empresa constructora dijo que el agua del proyecto se descargaría en el río Xe Kong antes de fluir hacia el Mekong.



Desde hace años, las organizaciones de defensa del medio ambiente han expresado su preocupación por las ambiciones hidroeléctricas de Laos, especialmente por el impacto de la represas sobre el río Mekong, su flora y su fauna, así como sobre las poblaciones rurales y las economías locales



En la actualidad hay varias decenas de represas en construcción en Laos, financiadas mayoritariamente por China. Gran parte de su energía hidroeléctrica se exporta hacia los países vecinos, en particular Tailandia. Según el sitio web de PNPC, la represa, de una potencia de 410 megavatios, tenía que empezar a suministrar electricidad en 2019 y el 90% de la energía producida se exportaría a Tailandia.



Tailandia envió un refuerzo de socorristas, pero la zona afectada está rodeada de una selva muy densa, lo que podría complicar las operaciones.



Unas 6.600 personas estaban damnificadas este martes a la noche y las autoridades intentaban evacuarlas de la zona del siniestro.



"Todavía no tenemos informaciones oficiales sobre las pérdidas o sobre el número de víctimas", declaró un responsable de la provincia de Attapeu que pidió el anonimato.



El gobierno de Camboya dijo que estaba preparado para evacuar a los habitantes de la provincia de Stung Trend, fronteriza con Laos, a unos 70 km de la zona del derrumbe. Un total de 53 trabajadores surcoreanos que se encontraban en el lugar pudieron ser evacuados, informó Seúl.



El primer ministro Thonglun Sisulith, suspendió una reunión del gobierno y se dirigió al lugar de la represa derrumbada para supervisar las operaciones, según informó la agencia de prensa de Laos KPL.



Hasta ahora no se ha realizado ninguna evaluación ambiental completa.