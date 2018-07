Le cambian el nombre al programa y la llevarían a juicio Viernes, 20 de julio de 2018 La conductora tiene hasta este viernes para notificar si vuelve a su ciclo en KZO. De no regresar, le iniciarían acciones legales y el lunes ya habría un nuevo nombre para el programa.



Carolina “Pampita” Ardohain no para de recibir malas noticias. Desde su regreso de Rusia las cosas fueron de mal en peor.



En medio de los rumores de separación con Pico Mónaco, Pampita había decidido viajar a Rusia pero, al regresar se enfrentó con la notera de Los ángeles de la mañana y decidió dejar de asistir a su programa de tele –que a los días fue levantado de Telefe pero que aún continúa sin ella por la señal KZO–.



Con el paso de los días ella viajó a España y asistió a otros compromisos laborales pero siempre evitando hablar con la prensa. No quiere dar explicaciones de su salida del programa ni de su relación con Pico.



Tal es el grado de hermetismo que Pampita mantiene que no quiere responder a los mensajes de los productores de su programa ni de sus amigas, con quienes ya no habla.



Y, como si fuera poco, todo sigue empeorando. Por un lado, Marcela Tauro aseguró días atrás en Intrusos que Mónaco se estaría conociendo con una joven amiga de Rafael Nadal –aunque él lo desmintió–.



Según pudo saber Exitoina, en las próximas horas Pampita recibirá dos nuevas malas noticias: la productora Kuarzo puso este viernes 20 como plazo para que ella define si vuelve al programa. De no hacerlo, el lunes ya tendrá un nuevo nombre.



Pero el enojo en la productora va más allá y no toleran las “actitudes de diva” de Ardohain a punto tal que evalúan seriamente iniciarle acciones legales por incumplimiento de contrato. ¿Podrá frenar la mala racha?