Obligaron a los presos a revolcarse desnudos en agua helada

Viernes, 20 de julio de 2018

A modo de castigo por haber intentado fugarse de la Alcaidía de Comodoro Rivadavia. Un video interno fue la prueba.





Cinco policías de la provincia de Chubut fueron pasados a disponibilidad al comprobarse que sacaron a 19 presos desnudos al patio de la Alcaidía local "tras abortar un presunto intento de fuga”.



Los presos (casi todos federales y solo uno provincial) fueron expuestos a bajas temperaturas e incluso obligados a revolcarse en agua helada “lo que no cumple para nada con nuestros protocolos”, le dijo a Clarín el ministro de Gobierno Federico Massoni.



El funcionario confirmó que hubo "excesos" en el accionar de cinco efectivos policiales de la Alcaidía Policial de Comodoro Rivadavia. Fueron “pasados a disponibilidad”, además de apartar al jefe y subjefe de la dependencia. Dijo que en el video solicitado a la Alcaidía “en forma explícita se los ve en un exceso de sus funciones”.



Massoni confirmó que en el marco de la requisa “el accionar no es acorde a los protocolos que se establecen para realizar requisas. El accionar policial debe ser dentro de los protocolos de actuación por más que lleve la actuación de violencia en algunos casos”.



Por su parte, la titular de la Defensa Pública en Comodoro, Iris Moreira, detalló en diálogo con Actualidad 2.0 que, según las denuncias de internos de la Alcaidía, “19 presos fueron sacados desnudos a un patio, en donde había charcos de agua, con frío extremo” en el marco de la requisa tras el intento de fuga en una celda. Moreira anunció que se convertirán en “querellantes” y aseguró que “en 20 años nunca” vio “un hecho de estas características”.



Moreira detalló que “en la celda donde se encontraron las señales de la fuga” el sábado por la noche “había tres personas y en el resto del pabellón había otros detenidos. Este pabellón aloja a personas con buena conducta”, precisó.



“El resto de los internos estaban en su celda. Para hacer la requisa en el resto del pabellón el exceso consistiría en que todos fueron dejados desnudos en un patio con charcos de agua en condiciones de frío extremo durante un tiempo prolongado”, resumió. Los 19 son detenidos federales y que “uno solo depende de la Justicia Provincial”, lo que “hizo que la competencia en principio esté asentada en la Justicia Federal”.



Recordó que “el Ministerio de la Defensa Pública tiene un programa sobre violencia institucional para tratar de evitar excesos hacia detenidos. En la medida en que los detenidos hayan sido víctimas de tratos inhumanos y degradantes entran en una convención a la que Argentina suscribe y hay una serie de obligaciones como que el trato que se les brinde tiene parámetros de cuidado y seguridad y cuando hay excesos se incurre en determinadas conductas que también son delictivas”.



Los excesos se habrían dado el sábado a la noche en un pabellón de “buena conducta” en donde presos intentaron fugarse. “Estamos recabando material. Este hecho tiene connotaciones que yo no había visto y hace 20 años que trabajamos en esto”. Afirmó que hay un interno que apareció “severamente golpeado en un ojo”.



Respecto de qué sanciones caben hacia el Estado en caso de violación del respeto hacia las personas detenidas, dijo que “internamente la Policía inició actuaciones”, mencionó aunque aclaró que “no tengo nada que decir sobre los jefes removidos de la Alcaidía porque siempre mantuvimos un trato respetuoso”.





“No puedo decir que estén implicados en la situación pero hay videos (de cámaras de seguridad) que individualizan a personas que tuvieron a su cargo estos excesos”, aseguró Iris Moreira.