“Algunos iríamos nadando a la Selección”

Viernes, 20 de julio de 2018

El ex DT y jugador de River es uno de los candidatos para reemplazar a Sampaoli y se diferenció de los que no quieren agarrar la Selección: “Yo me tiro de cabeza”.





Tras la salida de Jorge Sampaoli, la Selección Argentina está en busca del nuevo DT, y entre todos los nombres que se mencionaron estuvo el de Matías Almeyda, que marcó la cancha y se diferenció de los que no quieren dirigir al combinado nacional.



“Algunos iríamos nadando a la Selección. Tengo una pasión muy grande por nuestro país, por la Selección… El deseo está, aportar un granito. Yo me tiro de cabeza a la Selección, ¿quién no?”, manifestó el Pelado en diálogo con el programa No Todo Pasa de Tyc Sports.







En esa línea, agregó: “No hay momentos, llegan. Yo nunca pensé que iba a dirigir a River en la B Nacional y tocó. Tomo todo con pasión, con esfuerzo y sacrificio. Más si e la Selección, en la que como jugador no pude obtener grandes logros”.



“No hay grupos difíciles de manejar. A mí gusta tratar a todos por igual, a los jugadores no les gusta que hagan diferencias. Para mí es simple, todos corren y todos juega. Y Messi también, corre menos, pero corre mejor”, agregó Almeyda y expresó: “Si trabajás en equipo podés potenciar a Messi”.



“Yo creo que Messi quiere que lo traten igual que a todos. No quiere que lo traten más como un jugador diferente. Quiere ser respetado como cualquiera, valorado, pero ser uno más”, dijo sobre el capitán.



“Yo estuve al lado de Diego (Maradona) y de gente de mucho renombre. Y no les gusta que se les arrodillen. Quieren ser uno más del planeta. Hasta se las puede corregir”, agregó el exentrenador de Chivas, River y Banfield, quien aparece como uno de los candidatos a seleccionador.







En tanto, sobre la presentación de la Selección en Rusia, el exjugador de River aseguró: “Fue justo cómo llegó Argentina y cómo se fue del Mundial. Tenemos que dejar de esperar que Messi nos salve”.



Además, también le pegó a Sampaoli por la formación del partido ante Francia y el falso nueve. “Me pareció raro ver jugar a la Argentina el partido más importante del Mundial sin un nueve. Tenemos los mejores delanteros del mundo y jugamos sin nueve”, cerró.



“Se necesita un cambio serio que beneficie a nuestro fútbol. Creo en los proyectos. Tenemos grandísimos jugadores, obvio que hay recambio y bueno”, analizó el técnico y destacó: “Argentina hace años que no está identificada con un juego”.