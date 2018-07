Eduardo Tassano expuso su gestión ante empresarios de Corrientes Viernes, 20 de julio de 2018 El titular del Ejecutivo municipal y describió cuál fue la realidad con la que se encontró al asumir en diciembre, no obstante lo cual transmitió un mensaje contundentemente positivo y pujante con vistas al futuro, en el que ratificó que la prioridad para él y su equipo son y serán las acciones apuntadas a mediano y largo plazo, que generen beneficios para los próximos años.



El intendente Eduardo Tassano y gran parte de su gabinete acudieron durante la noche de este miércoles a la sede de la Federación Empresarial de Corrientes (Fecorr), donde mantuvieron un encuentro con empresarios de la ciudad, ante quienes realizaron presentaciones en las que dieron a conocer lineamientos de la gestión y acciones que se llevan a cabo en la ciudad.

En ese contexto, el titular del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) evidenció una clara convicción acerca de que, si bien la situación en la que encontró al municipio el 10 de diciembre pasado fue preocupante, dada la absoluta carencia de información y documentación en prácticamente la totalidad de las áreas, existe una firme convicción en cuanto a la búsqueda de acciones con repercusiones a mediano y largo plazo.

En ese marco, destacó las grandes obras del Plan Hídrico, en el que se trabaja con la Provincia y la Nación, que beneficiará a los capitalinos. Consiste en la construcción de grandes ductos nuevos para que la ciudad no se inunde, para lo cual se trabaja actualmente en la limpieza, inspección y desobstrucción de desagües de más de 50 años de existencia y que nunca tuvieron mantenimiento. Así, entre otros conceptos, Tassano insistió en la certeza de que la gestión que lidera convertirá a Corrientes en una ciudad resiliente y sustentable, para beneficio de las generaciones venideras.

“Cuando vinimos acá, durante la campaña electoral, nos comprometimos a mantener un diálogo fluido con todos los sectores y rendir cuentas de lo que hacemos”, manifestó Tassano. “Generalmente, se puede ver que una vez que se inicia una gestión, el próximo balance recién se hace en la siguiente campaña, y consideramos que no debe ser así. Por eso, a poco más de seis meses de iniciar la gestión, venimos a rendir cuentas de lo que estamos haciendo y a ser interpelados, porque a través del diálogo y la información es que se logra avanzar”, remarcó, tras lo cual señaló que “tenemos que dejar un futuro claro para nuestros hijos y las generaciones futuras; seguramente las gestiones que vengan después de nosotros van a encontrar un municipio mucho mejor que el que nosotros encontramos al asumir”.



PONENCIAS

Junto al viceintendente, Emilio Lanari, el titular del Ejecutivo municipal presentó uno a uno a los secretarios de su gabinete y a los subsecretarios presentes. En ese contexto, hicieron uso de la palabra los secretarios de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano; de Hacienda, Guillermo Corrales; de Infraestructura, Nicolás Diez y de Desarrollo Urbano, Alejandra Wichmann, en ese orden.

Calvano, entre otros conceptos, hizo hincapié en el proceso de modernización del Estado. En ese sentido, destacó que esto beneficiará a los agentes municipales, dado que se les otorgarán más herramientas de trabajo y mejores condiciones, “que a su vez repercuten en la propia dignidad del trabajador, por ejemplo, en cuanto al proceso de bancarización, con la Provincia, mediante el Banco de Corrientes”, recordó.

Asimismo, el secretario de Coordinación de Gobierno resaltó disímiles acciones llevadas a cabo, como la simplificación de trámites y las distintas mejoras de procesos que se ejecutan de forma planificada, “lo que logrará que los vecinos tengan mayor facilidad y más velocidad a la hora de acceder a los servicios municipales”, enfatizó.

Seguidamente, Corrales recordó la alta sobrecarga de personal que dejó la gestión anterior y la incidencia que ello conlleva en las finanzas municipales. A su vez, describió el déficit económico de 20 millones de pesos con el que se encontraron en diciembre, que ya fue reducido a la mitad, como así también a diversas estrategias planteadas con vistas a llegar al superávit fiscal.

Luego, el secretario de Infraestructura describió pormenorizadamente los trabajos de arreglo y mantenimiento de calles; de limpieza y desobstrucción de los caños pluviales, como así también de otras acciones en el marco del Plan Hídrico. En concordancia con ello, la secretaria de Desarrollo Urbano detalló los trabajos que se realizan entre las diversas secretarías, siempre a través de una coordinación transversal. Ulteriormente, hizo un breve repaso respecto del Plan de Desarrollo Costero, que apunta al planeamiento estratégico para el desarrollo local de la ciudad, que incluirá el ordenamiento del uso del suelo y la recuperación de espacios públicos y de espacios verdes, lo cual también beneficiará notoriamente a los sectores privados.

Para ello, se trabaja mancomunadamente con el Gobierno provincial, como así también con la Nación, a partir del expreso interés que tiene el presidente Mauricio Macri en el proyecto; que se viabiliza mediante el Plan Belgrano, a través de su titular, Carlos Vignolo. “El presidente Macri está muy contento con el trabajo que hemos hecho, así que nosotros también estamos contentos, porque esto significará un claro desarrollo de la ciudad en diversos aspectos y con consecuencias a largo plazo”, interpretó Wichmann.



IDA Y VUELTA

En el encuentro, que tuvo como anfitriones al presidente de la Fecorr, Luis Malgor; el secretario, Juan Castro y el miembro de la comisión directiva, Gustavo Ingaramo; se produjo una comunicación fluida y amena, en la que los respectivos funcionarios municipales respondieron a las dudas planteadas por los directivos y socios de la entidad empresarial.

Finalmente, el corolario estuvo a cargo del intendente Tassano, quien agradeció a los integrantes de la Fecorr por su cordialidad y la atenta escucha a cada una de las exposiciones, tras lo cual reiteró que a partir de una contundente convicción que se plasma en lineamientos a largo plazo y que se traduce en “acciones que no se ven, pero que repercutirán positivamente en toda la ciudad y en las generaciones que vendrán”, se avanzará con el apoyo del presidente Macri y el gobernador Gustavo Valdés, con quienes se mantienen contactos fluidos y constantes.

De la reunión participaron los secretarios de Desarrollo Económico, Juan Esteban Maldonado Yonna; de Turismo, Cultura y Deportes, Gustavo Lorenzo Brisco; de Desarrollo Humano, Cristian Guastavino; y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julio Bartra; y subsecretarios de diversas áreas municipales.