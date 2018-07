Horóscopo para hoy 18 de julio 2018 Miércoles, 18 de julio de 2018 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



ARIES

Aproveche las facilidades que se le brindan estos días para una comunicación más viva y un entendimiento más estrecho con sus seres queridos, pues pronto no tendrá tantas.



TAURO

Es el momento de dar renovado impulso a asuntos familiares o del hogar, pues reinará el entendimiento. Dentro de unos días tenderán a tomar un ritmo bastante más lento.



GÉMINIS

Se ve alentada su innata capacidad para la comunicación. Ahora bien, muy pronto algunos contactos o conversaciones podrían entrar en fase de espera.



CÁNCER

Aproveche ahora para agilizar operaciones y contactos económicos. Pues, a partir del día 26 y hasta mediados de agosto, entrarán en fase de maduración.



LEO

Mercurio en Leo aviva su estado anímico, propiciando el rendimiento en su actividad y alentando sus relaciones. Aprovéchelo, pues su influjo disminuirá pronto.



VIRGO

Durante unas semanas, su signo tenderá a un estado anímico algo bajo, sobre todo desde la semana próxima. Procure descansar y evitar situaciones de estrés.



LIBRA

Aproveche durante estos días para dar nuevo impulso a conversaciones y contactos que propicien asuntos en favor de sus aspiraciones. No lo aplace.



ESCORPIO

Todavía durante una semana se verán especialmente activados contactos y operaciones de índole profesional. Luego, entrarán en fase de maduración.



SAGITARIO

Si desea realizar un viaje, planifíquelo y póngalo en marcha lo antes posible. Pronto y hasta mediados de agosto, no disfrutará de tantas facilidades.



CAPRICORNIO

Conviene que procure agilizar contactos y operaciones económicas puestos en marcha recientemente, en especial si fueran fruto de alguna asociación.



ACUARIO

Es el momento de aprovechar las facilidades existentes para un mejor entendimiento tanto con colaboradores como con la pareja. Dentro de una semana no será tan fácil.



PISCIS

Procure volcarse en avivar contactos y operaciones laborales, tal vez iniciados recientemente. Aprovéchelo pues no se reactivarán hasta mediados de agosto.