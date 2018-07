Se licitan Lebac y se conocerá la inflación de junio

Martes, 17 de julio de 2018

El Banco Central enfrenta una nueva renovación de letras y los datos del Indec alcanzarían en el primer semestre al 15%, la proyección del Gobierno para todo el año.





Martes de súper acción. El término, una referencia a los sábados de películas “de tiros” de fines de los ’80 en Canal 11, tiene una reedición financiera en la Argentina. Desde la crisis cambiaria a estos días, una vez cada treinta días –el segundo martes del mes, en rigor– la licitación de Letras del Banco Central concita la atención generalizada.



Y no sólo del ámbito económico: lo que el propio Gobierno describe como una “bomba de Lebac” ya le preocupa a todo el mundo, incluso a los que no saben bien de qué se trata.



Hoy, el Gobierno de Mauricio Macri enfrenta un “doble martes de súper acción” con vencimientos por unos $525.000 millones en Lebac (según el último dato del lunes por la tarde del BCRA), la segunda licitación más alta desde su primera emisión en 2002 y casi el 50% del stock en circulación. No sólo eso: además, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dará a conocer la medición de inflación de junio, que sería la más alta en lo que va del año. Será una jornada clave para ver la repercusión de ambos hechos en el panorama económico futuro.



Los analistas del mercado esperan que el vencimiento de Lebac no será renovado en su totalidad y que el Banc Central deberá convalidar las altas tasas que tiene estos instrumentos. Según informó Infobae, la renovación estará en el orden de los $385.000 millones.



En junio último, el Banco Central había renovado sólo el 60% (unos $308.473 millones) de un vencimiento de Lebac por $514.779 millones, pese a subir la tasa a un récord de 47% anual para el plazo más corto.



Con respecto al rendimiento, se espera que vayan en consonancia con el cierre del mercado secundario del día de ayer. Al menos eso informó Consultatio Financial Services –la empresa de servicios financieros de Eduardo Costantini– a sus clientes. Hasta la 12.30 de hoy, Consultatio recibe órdenes al 46,75% anual para el tramo más corto de 28 días; 45%, para 64 días; 43,85%, a 92 días; y 42,85% a 127 días.



El BCRA viene tratando de aplanar la curva de rendimientos para convencer a los inversores de migrar hacia Lebac de mayor plazo. Las tasas de las letras a junio en el mercado secundario cerraron el viernes último en 40%, mientras el retorno de los títulos que vencen en octubre alcanzó el 38,75% anual.



“Más allá de que mañana se enfrenta otro ‘supermartes’ de Lebacs, el descenso de la tasas secundarias de las últimas ruedas preparando dicho vencimiento, junto al simultáneo nuevo aumento de encaje y emisión de Bote 2020, podría anticipar una administración de dicha bola de nieve menos traumática aún cuando se extienda la estrategia de ir liberando fondos”, aseguran desde el Estudio Ber.



Inflación de junio



La otra mitad del doble martes de súper acción tiene que ver con la inflación, otro tema en el eje de la preocupaciones de Luis Caputo, presidente del Banco Central, porque marca el camino de las tasas de interés.



La inflación que se espera que difunda el Indec, estaría en el 3,5% ó 4%, y alcanzaría en el primer semestre al 15%, la proyección que recalibró el Gobierno para todo el año, hasta que debió dejarla de lado en medio de la corrida cambiaria.



Para Elypsis, la consultora de Eduardo Levy Yeyati, la inflación de junio fue de 3,8%, un aumento importante respecto de su estimación de mayo, que había sido de 2,6%. Para Orlando Ferreres y Asociados fue 3,9%; y para el Instituto Estadístico de los Trabajadores del 3,5 por ciento.



Lo cierto es que el dato del Indec para junio podría llegar al nivel más alto de los últimos dos años, en un contexto en el que el alza de precios se encamina a cerrar el año con un piso del 30%, el doble de lo proyectado por el Gobierno al cierre de 2017.



La inflación que se espera que difunda el INDEC, estaría en el 3,5% ó 4%, y alcanzaría en el primer semestre al 15%, la proyección que realizó el gobierno para todo el año



La suba más alta había sido en abril del 2016, con 6,5%, y le sigue un 4,2% en junio de ese mismo año.



A fin de año el Gobierno deberá lograr un alza de precios inferior a ese techo para poder cumplir con sus compromisos frente al FMI, y recibir las partidas de crédito que todavía faltan ser desembolsados.



La estimación del Gobierno, que figura en el acuerdo con el FMI, espera una inflación de entre 25% y 32% para este año, con lo que deberá realizar grandes esfuerzos para lograr esa meta. La suba de precios de junio se vio acelerada especialmente por el traspaso de la devaluación al costo de alimentos y bebidas.