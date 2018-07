Audiencia clave para determinar si el Gobierno debe pagarle $1.500 millones a Odebrecht

Martes, 17 de julio de 2018

La empresa brasileña reclama esa cifra a pesar de que es investigada por el presunto pago de sobornos.







La Justicia escuchará este martes a los representantes de la Oficina Anticorrupción (OA) y a los asesores de Odebrecht, la constructora brasileña investigada en nuestro país por el presunto pago de sobornos para obtener contratos de obra pública durante el kirchnerismo. La audiencia establecida por la Sala II en feria judicial, es por un reclamo de $ 1.500 millones que exige la empresa y que el Gobierno se niega a pagar.



En el marco de la causa conocida como Skanska II, donde Julio De Vido está procesado por negociaciones incompatibles con la función pública por favorecer con un multimillonario contrato a Odebrecht, investigada en Brasil en el Lava Jato por haber pagado sobornos en doce país para ganar licitaciones, la empresa sostiene un reclamo financiero contra el Estado.



Odebrecht reclama el pago en el marco de los Contratos de Construcción EPC (CAMMESA) y los Fideicomisos de Gas por la suma de U$S 45.281.205,30 y $ 457.578.828,18.



El pedido de la empresa se basa en el contrato que fuera firmado para la realización de obras correspondientes al Plan de Ampliación de Gasoductos 2006-2008 pero que ahora está cuestionado ante la Justicia. La causa está en manos del juez Daniel Rafecas y el fiscal Federico Delgado.



La Oficina Anticorrupción que conduce Laura Alonso realizó una presentación a la Justicia para que frene el reclamo del gigante brasileño que se hizo ante el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.



"Pretenden cobrar ahora otros 1.500 millones de pesos adicionales, además de los 18 mil millones cobrados en la ejecución, basado en contratos que fueron obtenidos en forma ilícita", explicó a Clarín Alonso al momento de sostener la negativa a que se cobre.



La empresa apeló la decisión del juez Rafecas de hacer lugar a la medida de no innovar. El magistrado ordenó al Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires suspender "la prosecución ( continuidad) del trámite" iniciado por Odebrecht contra Nación Fideicomisos SA, y/o de "cualquier otro expediente" en el que la Constructora "realice una demanda con motivo de los Contratos de Construcción EPC y/o los Fideicomisos de Gas correspondientes a las ampliaciones de Gasoductos TGN y TGS 2006-2008".



La Sala II de feria judicial, constituida por los jueces Mariano Llorens y Martín Irurzun, tendrán a cargo la audiencia de la que participará en representación de la OA, el Subsecretario de Investigaciones Ignacio Irigaray y el director de Litigio Estratégico, Juan Trujillo.



El reclamo de la OA fue avalado en primer lugar por el fiscal Delgado quien había sostenido que era "acertado en tanto tiene como objetivo desarticular un reclamo dinerario de parte de la multinacional brasileña por el supuesto incumplimiento del contrato señalado celebrado en connivencia con funcionarios que actuaron ilegalmente”.



En dicho contexto, el juez Rafecas hizo lugar a la medida de no innovar. Recordó que el contrato por el que reclama $ 1.500 millones Odebrecht, se realizó a través de "irregularidades que habrían ocurrido durante el proceso de proyección, aprobación, contratación y desarrollo de la obra".



Así, se indicó que el reclamo se realiza sobre una maniobra "espuria" que es "la suscripción de ese contrato" y que por ello se hizo lugar al reclamo de la OA.



La medida cautelar que fue apelada por Odebrecht y que por eso se convocó a una audiencia en la Justicia, impide el resarcimiento económico que pretende la Constructora.



"Debe tenerse en cuenta que su llegada a los Contratos de Construcción EPC y a los Fideicomisos de Gas está rodeada de irregularidades y que continuaría provocando perjuicios al patrimonio estatal", indicó Rafecas.



Al concluir su planteo, Rafecas ponderó que hacer lugar al reclamo del gigante brasileño, "permite afirmar la existencia de un riesgo cierto e inminente sobre el patrimonio estatal", y que por ello hace lugar a la solicitud de la OA.