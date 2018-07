Cristina Kirchner será candidata a Presidente Martes, 17 de julio de 2018 A poco más de un año de las elecciones presidenciales que pondrán fin al primer gobierno de Mauricio Macri, en el peronismo se intensifican los movimientos en busca de una expresión potable, que pueda enfrentar (con chanches de triunfo) al oficialismo. Y, en ese marco, la figura de Cristina Kirchner no pasa desapercibida.



Este martes, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, se sumó al senador Miguel Ángel Pichetto, al asegurar que la ex presidenta será candidata en los comicios de 2019.



“Coincido con Pichetto”, respondió Urtubey al ser consultado en radio La Red si creía que Cristina Kirchner iba a buscar un tercer mandato presidencial.



De todas formas, el salteño afirmó que desde el peronismo deben “plantear la instancia que supere la confrontación que es funcional tanto a Macri como a Cristina”.



“Esta estrategia ha sido funcional para los dos. El problema es que detrás de esa discusión nos olvidamos de gobernar y por eso estamos como estamos”, añadió.



El lunes, Pichetto, jefe de los senadores kirchneristas durante los mandatos de Cristina Kirchner, aseguró que la actual senadora va a ser candidata pero recordó que lo será “por Unidad Ciudadana, que es su partido”.





Urtubey habló de la construcción que llevan adelante dentro de lo que se denomina “peronismo federal” e insistió en su intención de sumarse también a la carrera presidencial (“me he preparado para eso”), aunque aclaró que “primero hay que construir el auto y después buscar el piloto”.



En ese sentido, dijo que sería una buena noticia que el ex ministro de Economía Roberto Lavagna quiera sumarse a ese espacio pero recordó que son “muchos” los que ya vienen trabajando y que “habrá que plantear cuál es la manera de hacerlo lo más competitivo posible”.





Por otro lado, al hablar de la situación que vive el país, el gobernador salteño fue crítico con el gobierno y con Macri: “No me gusta el Presidente, creo que ha abusado de la lógica de la confrontación igual que la anterior administración en pos de construir un espacio. Se han obsesionado en la pelea política, más allá de entender que el mejor posicionamiento político cuando sos gobierno es la gestión”.