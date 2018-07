La Municipalidad asistió a personas en situación de calle

Sábado, 14 de julio de 2018

A través de la Subsecretaría de Políticas Sociales se realizó una recorrida por distintos puntos de la ciudad, atendiendo casos puntuales de personas en situación de calle.



La intervención, en coordinación con Desarrollo Social de la Provincia, cuenta con el acompañamiento del refugio Mi Cristo Roto y del grupo Buen Samaritano. Este jueves, se les entregó chocolate caliente, frazadas, ropa de invierno y se les realizó atenciones médicas de control.



En virtud de las últimas jornadas con temperaturas muy bajas, la Municipalidad de Corrientes realizó un recorrido por diversos puntos en la ciudad, atendiendo urgencias de las personas en situación de calle.

Encabezados por el titular del área, Marcos Hanke, un equipo de la Subsecretaría de Políticas Sociales, conformado por enfermeros, trabadores sociales y asistentes, llegó hasta lugares donde habita gente que no cuenta con un techo fijo, a quienes se les brindó chocolate caliente, galletitas, frazadas, ropa de abrigo y se les realizó una rápida revisión de su salud.

La tarea encarada por la repartición municipal se realiza en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, y con el acompañamiento del refugio Mi Cristo Roto y del grupo Buen Samaritano.



TRABAJO EN TERRENO

“Por instrucciones del intendente Eduardo Tassano, estamos trabajando intensamente en la atención de personas en situación de calle, en visitas constantes, acompañados por enfermeros, trabajadores sociales y colaboradores”, manifestó Hanke. “Lo que se pretende es conocer cada caso en particular y atender la urgencia; si la situación es más compleja, se deriva a quien corresponde”, explicó.

En el marco de la recorrida, el funcionario municipal destacó el acompañamiento del refugio Mi Cristo Roto y del grupo del Buen Samaritano: “La idea es trabajar con esos grupos que vienen desde hace tiempo realizando esta tarea solidaria tan importante desde hace muchos años”, señaló.

De esa manera, si llegado el caso, se requiere de un alojamiento temporal, la persona es trasladada al refugio en cuestión, y si amerita un trabajo de asistencia más permanente y sostenida, se coordinan las acciones con los jóvenes del grupo religioso.

Hanke reconoció que “en la ciudad no son muchas las personas en situación de calle, pero en los casos detectados estamos asistiendo y tratando de intensificar la tarea”.

Respecto de la manera a través de la cual se actúa con cada uno de los casos, explicó: “Los trabajadores sociales tienen un trato muy particular y especial con la gente y ellos saben cómo iniciar la conversación y saber de sus necesidades. Ellos hacen el primer contacto”.



ATENCIÓN MÉDICA

En la recorrida realizada este jueves por la tarde, todas las personas en situación de calle visitadas accedieron a hacerse controles médicos de rutina, lo cual permitió descartar problemas complejos de salud.

En uno de los lugares, los enfermeros atendieron a un joven que sufrió un serio golpe en la cabeza y que no había acudido a un centro asistencial. En esta situación en particular, se seguirá su evolución a fin de que, llegado el caso, se realice el traslado necesario.

“Casi en su totalidad, esta gente no quiere dejar la calle”, dijo Hanke, e hizo hincapié en grupos específicos que están instalados por calle Exvía (en inmediaciones del mercado de abasto), en el predio El Piso, el puerto, debajo del puente General Belgrano y en el parque Mitre. “Los lugares están cerca de donde ellos consiguen hacer alguna changa”, precisó, en referencia a las adyacencias de los centros comerciales.



COLABORACIÓN DE VECINOS

Desde la Subsecretaría de Políticas Sociales se solicitó a los vecinos a colaborar con el municipio en la atención de la gente en situación de calle.

Para denunciar los casos se debe llamar al 911. La Policía de Corrientes colabora en la atención inmediata y en el eventual traslado al refugio social.

Otra manera de colaborar es mediante la línea telefónica de la Municipalidad (0800-555-6864): la llamada es derivada a la Subsecretaría de Políticas Sociales y los agentes del área realizan el contacto con las personas para responder cada caso de acuerdo con cada una de las urgencias.