Oriana Sabatini y Paulo Dybala ya no ocultan su amor Viernes, 13 de julio de 2018 La cantante y la estrella de la Juventus ya no ocultan su romance y compartieron con sus seguidores publicaciones que lo demuestra.

Luego de la particular manera en la que confirmaron su romance, Oriana Sabatini y Paulo Dybala compartieron publicaciones en la red que muestran que su relación se afianza y que ya no quieren ocultarse.



Días atrás, la cantante y la estrella de la Juventus publicaron en simultáneo una imagen partida en cada una de sus cuentas que, al mirarlas juntas, mostraban a una pareja besándose.



Luego, Oriana publicó una infartante foto en blanco y negro en la cama en la que Dybala no pudo evitar poner un emoji enamorado. En respuesta, ella puso el emoji de un monito que se tapa los ojos.



Tras los sutiles mensajes 2.0, la pareja compartió en Instagram parte de la videollamada que mantuvieron en la madrugada de este viernes.



“¿Cómo dijiste Paulo Dybala?”, escribió Oriana sobre una imagen que mostraba al jugador en su cama. “Perdón, me olvide del cambio del look”, bromeó después.



En respuesta, el futbolista publicó una imagen de la cantante y puso: “No se me duerme”. En otra imagen de Oriana, escribió: “Pucherito”. Y agregó junto al emoji de un beso: “Fotos viejas no vale”.



Los rumores de romance entre Oriana y Dybala llevaban meses, hasta que Los Ángeles de la Mañana mostró un encuentro entre ellos que terminó por confirmarlo, aunque los jóvenes hicieron todo por distraer a la prensa.