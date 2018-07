Pratto bancó a Gallardo para la Selección

Jueves, 12 de julio de 2018

El delantero dijo que el técnico de River “se ganó el respeto” para dirigir a Argentina. Aunque aclaró que el Muñeco nunca le manifestó al plantel esta posibilidad.







El nombre de Marcelo Gallardo es una fija para dirigir a la Selección argentina. Ahora o en un futuro, nadie podría dudar de la jerarquía del entrenador de River.



Al Muñeco no solo lo respaldan sus logros como DT, también un pasado como futbolista celeste y blanco en el que disputó dos Copas del Mundo y varios torneos juveniles.



El miércoles, declaraciones de Rodolfo D’Onofrio sacudieron un poco el prejuicio que existe acerca del vínculo Gallardo-Selección: “Si Tapia lo quiere, que hable con él. Tiene nuestro apoyo”.



Otro de los que se refirió al tema fue Lucas Pratto, delantero de River, pedido por Gallardo en el anterior mercado de pases.



“Con Marcelo nunca hablé sobre de la Selección y creo que intentamos no comentarlo porque él está enfocado en River y no creo que sea una pregunta adecuada de nuestra parte. Se ganó el respeto para poder tener una posibilidad en la Selección, pero no sólo desde que está en River sino también en Nacional donde hizo bien las cosas. Es uno de los mejores entrenadores argentinos del momento”, dijo el atacante en diálogo con el programa Líbero, que se emite por TyC Sports.



River se encuentra en Orlando, donde se pone a punto para el arranque de la temporada. “Si se lo llama y está dispuesto a escuchar será una decisión personal de él, pero creo que tiene mucho respeto a lo que es River y lo que ha conseguido acá. Respeta a la gente y sabe que ellos, así como los jugadores y dirigentes, lo respetan también y por eso creo que le será difícil tomar la decisión”, cerró el delantero.