Provincia paga el plus que aumenta 27% y llega a $4.500 Jueves, 12 de julio de 2018 El gobernador Gustavo Valdés anunció el pago con aumento del adicional remunerativo a partir del miércoles 18. El ministro de Hacienda y Finanzas Enrique Vaz Torres afirmó que la Provincia aumentó la inversión de $285 millones a $360 millones por mes. Durante el año, se incrementó en un 40%.

En menos de cinco años este beneficio aumentó en más de 1.100%. El pago comienza el miércoles 18, para los agentes con Documento Nacional de Identidad terminados en 0, 1, 2 y 3; la liquidación continuará el jueves 19, para aquellos con DNI terminados en 4, 5 y 6; y el pago finalizará el viernes 20.





El gobernador Gustavo Valdés confirmó hoy, a través de su cuenta de twitter (@gustavovaldesok), el inicio del pago con aumento del plus remunerativo de julio, que se incrementó a $4.500 y se abonará a partir del miércoles 18. En este sentido, el ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, afirmó que el monto de inversión que realiza la Provincia en este beneficio creció un 27 por ciento de un mes a otro y acumula una suba del 40% en el año.



Mientras que hasta junio pasado el Gobierno Provincial inyectó mensualmente $285 millones para el pago del adicional remunerativo, con la decisión del Mandatario de elevar este beneficio de $3.550 a $4.500 a partir de julio, el monto de inversión creció de $285 millones a $360 millones.



El pago del plus mensual remunerativo de julio comenzará el miércoles 18, día en el que percibirán los agentes con Documento Nacional de Identidad terminados en 0, 1, 2 y 3; la liquidación continuará el jueves 19, jornada en la que percibirán aquellos con DNI terminados en 4, 5 y 6; y el pago finalizará el viernes 20, confirmó el jefe de la cartera económica.



El adicional de $4.500 alcanza a 75 mil agentes provinciales, entre activos y pasivos, incluyendo jubilados municipales. Instruido por el Mandatario correntino, el Ministerio de Hacienda y Finanzas trabaja, en articulación con el Banco de Corrientes S.A, alistando el próximo pago del sueldo de este mes.



El aumento a $4.500 del plus remunerativo mensual resuelto por el gobernador Valdés se formalizó a través del Decreto N°1.625.









40% EN AÑO



Con el aumento a $4.500, el adicional remunerativo mensual aumentó con relación a junio pasado $950. Esta mejora implicó un incremento del 40% en este adicional durante el año, que en febrero estaba en el orden de los $3.300.



Sustentado en la previsibilidad y responsabilidad en la administración de los recursos públicos, la gestión del Gobierno Provincial resolvió otorgar, este adicional para fortalecer el poder adquisitivo de las familias de los agentes de la administración pública correntina, en septiembre de 2013 siendo el plus de $400.



Desde aquel septiembre de 2013 hasta el aumento de este mes, elevando el adicional remunerativo a $4.500, el beneficio se incrementó en más del 1.100%.



En diciembre de aquel año subió a $600. En abril de 2015 se incrementó a $750; en junio del mismo año se elevó a $900. En octubre de 2015 aumentó a $1.300. En marzo de 2017 aumentó a $2 mil; en mayo del mismo año se elevó a $2.300; dos meses después pasó a ser de $2.700.



En septiembre, también de 2017 subió a $3.000, y en octubre se elevó a $3.300. En marzo de 2018 se incrementó a $3.550 y en julio se actualizó en $4.500.