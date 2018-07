"Con este Papa no me avergüenzo de declararme católico" Miércoles, 11 de julio de 2018 El filósofo italiano, famoso autor del pensamiento débil, fue llamado por teléfono por Jorge Bergoglio después que le mandó su último libro.



El filósofo italiano Gianni Vattimo, famoso autor del “pensamiento débil”, fue llamado por teléfono por Jorge Bergoglio después que le mandó su último libro y explicó al sitio “Vatican Insider” que “con este Papa no me avergüenzo de declararme católico”.



Vattimo, de larga militancia en partidos y grupos de la izquierda italiana, a partir del partido Comunista, señaló al periodista Andrés Beltramo Alvarez que se identifica “con el catolicismo de Francisco”, impactado “por su novedad”.



A los 82 años, el filósofo que también es uno de los protagonistas de la “Coordinación Homosexual” de Italia, dijo que espera “que las cosas que está haciendo el Papa dejen una huella importante en la Iglesia, aunque el problema es que la Iglesia no es solamente el Papa”.



Vattimo dijo que “al Papa le falta todavía avanzar más, me parece que es un poco lento en decidir las novedades”. El filoso señaló que “todavía no veo una gran transformación en la Iglesia en general y me parece que hay una gran inercia, una especie de pereza en el gran cuerpo de la Iglesia que exige tiempo para transformarse”.



“Vatican Insider”, que pertenece al diario La Stampa de Torino, explicó que la conversación telefónica entre el Papa argentino y Vattimo fue “breve y espontánea”, gracias a la amistad común con el argentino Luis Liberman, fundador y director general de la Cátedra del Diálogo y la Cultura del Encuentro.



El libro de Vattimo se llama “Ser y sus alrededores”, centrado en el filósofo alemán Martin Heidegger.





Vattimo le dijo a Jorge Bergoglio en la charla telefónica que la teología católica necesita una renovación y le propuso la figura de Heidegger para impulsar el cambio, sobre todo por su crítica a la metafísico.





“No se si él se convenció pero parecía bastante interesado. De todas maneras no creo vaya a haber pronto un cambio en la teología católica”.



En “Ser y sus alrededores” (“Essere e dintorni” en italiano), Vattimo afirma que “debemos luchar para hacer sobrevivir a la humanidad de la potencia niveladora de la tecnología y del capitalismo”.



Vattimo le dijo a Andrés Beltramo Alvarez, que también es argentino, que periodistas y observadores lo convirtieron en un “icono agnóstico” pero que el Papa Francisco ha renovado su catolicismo, y no se lo hace sentir “como un peso”. “Me siento más contento de pertenecer a la Iglesia”, concluyó.