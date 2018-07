La Iglesia y otro duro mensaje: "El aborto es muerte de un inocente"

Lunes, 09 de julio de 2018

Con la ausencia de Mauricio Macri como dato relevante, el arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez, aprovechó el tradicional tedeum por el Día de la Independencia, que se realiza todos los años en la Iglesia Catedral de esa provincia, para dar un nuevo mensaje en contra del aborto, práctica a la que describió como “la muerte de un inocente”.





Además, habló sobre la necesidad de que las personas puedan acceder a los bienes necesarios para desarrollar “una vida digna” y advirtió que en la actualidad existen "muchos argentinos marginados que necesitan de otros argentinos”.



En el inicio de la homilía, y ante la presencia de la vicepresidenta Gabriela Michetti y del gobernador tucumano, Juan Manzur, entre otros dirigentes, Sánchez se manifestó en contra del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, que tiene media sanción de la Cámara de Diputados.



“Valor inalienable de la vida es un derecho que tiene todo argentino. Toda vida vale. Todo hombre es importante. No hay sobrantes en la Argentina. Nos toca edificar desde la promoción de la vida. El aborto es muerte de un inocente, de un niño y de un argentino”, aseveró.



“Cuántos argentinos se han pronunciado a favor de la vida. Cuántos jóvenes, ancianos y médicos de otras provincias. No edifiquemos sobre las arenas de leyes injustas”, añadió.



La Iglesia decidió salir a jugar fuerte para evitar que el Senado, donde se discutirá en el recinto el 8 de agosto, convierta en ley la iniciativa. Por eso este domingo el presidente del Episcopado, monseñor Oscar Ojea, junto con medio centenar de obispos, encabezó una misa “por la vida” en el principal escenario religioso del país: el santuario de la Virgen de Luján.



El arzobispo también hizo referencia a la situación social y económica que vive el país y advirtió que “hoy hay muchos argentinos marginados que necesitan de otros argentinos”.



“Necesitamos escuchar la voz de los que no tienen voz”, añadió.



Sánchez puso énfasis en el valor de la familia en la construcción de la patria y recordó el Congreso de Tucumán de 1816 sesionó por primera vez en “una modesta y típica casa colonial cedida por una familia patricia”.



"¿Qué lindo, no? La declaración de la Independencia argentina en una casa de familia, en la casa de Tucumán. Qué signo hermoso, porque es el signo del hogar, de dónde nace la vida, donde vive una familia. Estamos llamados a ser familia en nuestra patria argentina, donde todos se sientan incluidos y escuchados, defendidos en sus derechos y comprometidos en sus deberes”, subrayó.



Los actos oficiales por el 9 de Julio comenzaron en Tucumán a las 0 de hoy cuando Manzur y otros funcionarios entonaron el Himno Nacional a las puertas de la Casa Histórica de la Independencia. Junto a él estaba el ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto.



Poco después de las 8, Manzur encabezó la ceremonia de izamiento de la bandera en plaza Independencia y frente a la Casa de Gobierno. El mandatario provincial se trasladó caminando hasta la Catedral para participar del tedeum. A las puertas del edificio religioso estaba esperando Michetti junto al arzobispo.



A la salida del oficio religioso Michetti se refirió a las turbulencias económica y a la situación que le toca enfrentar al Gobierno: “No sé si es la peor, pero nos atraviesa a todos los argentinos. Debemos atravesar este camino esperando lograr que no retornen las crisis”.



Monseñor Sánchez es el primer arzobispo de la diócesis tucumana que es nativo de esta provincia y que recibió el palio arzobispal de las manos del Papa Francisco en la basílica de San Pedro el pasado 29 de junio durante la solemnidad de los santos Pedro y Pablo.



Si bien decidió no participar del tedeum, Macri estará en Tucumán donde encabezará uno de los actos oficiales por el 202° aniversario de la Declaración de la Independencia, cerca del mediodía, en la Casa Histórica.