Horóscopo para hoy 9 de julio 2018 Lunes, 09 de julio de 2018 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



ARIES

Atención a una actividad beneficiosa para los hijos, pues podría verse perjudicadas en estos momentos por motivos económicos. Mejor que no cuente con algunos recursos.



TAURO



A pesar de que es un periodo muy favorable a sus relaciones, no debe esperar demasiado el apoyo de la pareja para un asunto familiar o de la vivienda.



GÉMINIS

Posibilidad de una buena oportunidad de expansión laboral. Sin embargo, es preferible que no active ahora posibles negociaciones, pues podrían resultar poco serias.



CÁNCER

Días favorables para activar asuntos dinero. Pero cuidado ahora con los gastos generados por los hijos o por un ser querido. Es preferible, además, que evite negociaciones.



LEO

Mercurio en Leo, desfavorable con Júpiter, indica que quizás no se muestre muy conforme en lo que le afecta un asunto familiar o relacionado con la vivienda.



VIRGO

Tiende agudizarse el bajo tono psíquico al que propende su signo últimamente. En cualquier caso, es preferible que evite abordar durante estos días algunos problemas.



LIBRA

No confíe demasiado ahora en sus buenas posibilidades económicas para llevar hacia adelante un asunto que responde a sus aspiraciones, agilizado estas semanas.



ESCORPIO

Júpiter en Escorpio, desfavorable con Mercurio, aconseja mucha prudencia en el ámbito profesional, ya que sus propuestas no serán demasiado comprendidas.



SAGITARIO

Tiende a una cierta dispersión anímica, lo que no propicia el rigor en estudios y actividades. Por lo demás, mejor posponer negociaciones y conversaciones de importancia.



CAPRICORNIO

Preste más atención a un asunto de dinero, el cual viene gestándose en las últimas semanas. Podría verse perjudicado debido a gastos generados por un buen proyecto.



ACUARIO



Una colaboración, que ha cobrado relieve en las últimas semanas, podría fallarle. En especial, mejor que no espere su apoyo en un asunto profesional importante.



PISCIS

Conviene que se concentre en la buena marcha de un asunto laboral activado en los últimos tiempos. Ahora bien, sea prudente en sus propuestas y, además, evite negociaciones.