La AFIP ya tiene los primeros datos de los argentinos investigados en el Mundial

Viernes, 06 de julio de 2018

Hay 100 casos irregulares detectados en una investigación artesanal. Pueden aparecer más con las tarjetas de crédito.





Terminó el Mundial de fútbol para los argentinos y las alegrías no han sido muchas. Pero no solo Jorge Luis Sampaoli avizora problemas en su futuro inmediato: varios de los que viajaron a ver alguno de los cuatro partidos disputados por el equipo de Lio Messi tendrán que dar explicaciones ante el fisco argentino.



Es que la AFIP empezó a cruzar los gastos de los argentinos que pisaron la Federación Rusa en busca de goles y anécdotas. La Administración Federal de Ingresos Públicos ya tiene los primeros datos preliminares de los argentinos investigados.



Según recabó Clarín en fuentes oficiales, hay ya unos 100 casos irregulares, detectados en tres días de investigación "artesanal". Pero las irregularidades seguramente serán más, cuando se produzca el cruce informativo entre AFIP y Migraciones y, desde el mes de agosto, entre el organismo recaudador y las tarjetas de crédito, que acreditarán las compras de los hinchas en Moscú, San Petersburgo, Nizhni Nóvgorod y Kazán, ciudades por donde pasó el Seleccionado.



Entre los hinchas que son objeto de análisis de la administración que ahora conduce el ingeniero Leandro Cuccioli, aparece uno cuya imagen se viralizó, burlándose de mujeres rusas. Ese hombre, cuyo nombre no se puede revelar por el secreto fiscal que debe cuidar el Estado, no tiene ningún ingreso declarado ante la AFIP: extraño que alguien sin declaración impositiva pueda darse el lujoso gusto de viajara a un Mundial.



Los casos de los hinchas argentinos que se viralizaron fueron los de Néstor Penovi, Claudio Fitterer y Marcelo Génova, quienes en diferentes videos se burlaban de mujeres rusas en virtud del desconocimiento del idioma español. En algunos casos, intervino la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, pidiéndole a las autoridades rusas que les saquen el Fan ID, acreditación necesaria para ingresar a los estadios del Mundial.



De todos modos, el grueso de esta información llegará en agosto, cuando venzan los gastos de tarjetas de crédito hechos en el mes de junio; con esa información de las tarjetas, habrá un cruce entre AFIP y Migraciones con las declaraciones juradas de los viajeros argentinos.



Estos análisis se hacen habitualmente y suele encontrarse a dispendiosos turistas que ni siquiera están inscriptos ante la AFIP o que son monotributistas de las categorías más bajas, por lo que no pueden justificar el gasto de ir a un evento caro como un mundial de fútbol.



La frustración del elenco que condujo Sampaoli y capitaneó Messi se transformará en disgusto para varios en breve, por no tener las cuentas claras.