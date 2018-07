Horóscopo para hoy 6 de julio 2018 Viernes, 06 de julio de 2018 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



ARIES

No es jornada propicia para afirmar sus necesidades en el hogar. En cambio, siguen siendo días muy favorables al amor. También, facilidades para la creatividad.



TAURO

Aproveche para activar asuntos familiares, pues dispone todavía de unos días de facilidades para ello. De hecho, se dará una relación más estrecha con los suyos.



GEMINIS

En caso de que tenga marcha algún tipo de negociación, conviene que la cierre cuanto antes, pues pronto no disfrutará de tantas facilidades para un buen acuerdo.



CANCER

Días propicios a realizar gastos en diversiones y placeres. Aprovéchelo, ya que no falta mucho para que no disponga de tantas facilidades.

LEO

Venus permanecerá en Leo hasta el próximo martes, propiciando su renovación emocional y un mayor bienestar en general. Además, es signo favorable al amor.



VIRGO

Todavía no es momento propicio a que aborde dificultades, sobre todo si son emocionales o de salud. Pero podrá ya afrontarlas a partir la semana próxima.



LIBRA

Es el momento de dar un último empuje a asuntos sentimentales o proyectos que respondan a sus aspiraciones. De hecho, son días propicios a sus deseos.



ESCORPIO

Todavía esta semana goza de muy buena imagen. Conviene que aproveche estos días para cultivar relaciones profesionales, así como actividades de índole social.



SAGITARIO

Se encuentra todavía en días propicios a una comunicación más estrecha con sus seres queridos. Por otro lado, facilidades asimismo para un viaje de placer.



CAPRICORNIO

Es el momento de dar un último aliento a posibles negociaciones económicas y cerrar un acuerdo beneficioso. Pronto no se darán tantas facilidades.



ACUARIO

Siguen siendo días propicios a un trato más cariñoso con la pareja. Aprovéchelo para abordar temas pendientes, que pudieran ser conflictivos. No lo aplace.



PISCIS

Todavía la semana presenta facilidades para el desarrollo de su labor habitual, en especial para expresar su creatividad y cerrar posibles acuerdos.