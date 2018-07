El Gobierno licitó US$ 422 millones en Letes, en un mercado que apuesta a un dólar estable Jueves, 05 de julio de 2018 Con la licitación se rescataron Lebacs por $8.000 millones. Eso es menos de lo que se esperaba, lo cual indica que el mercado apuesta a conservar las Letras del Central, porque cree que el dólar no subirá mucho más.



El Ministerio de Hacienda informó el resultado de la licitación de Letras del Tesoro en dólares (LETES). Según el texto, se adjudicaron por licitación VN USD 422 millones de las Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses a 379 días (con vencimiento el 26 de julio de 2019). Dos tercios de esos papeles se pagaron con Lebacs en pesos ya emitidas por el Banco Central. El resto, con pesos. Estos papeles pagarán una tasa de interés anual del 5,5%.



A priori, podría decirse que esta nueva letra en dólares despertó poco interés entre quienes tienen pesos invertidos en Lebacs. Una explicación posible: están cómodos manteniendo sus inversiones en pesos a una tasa que devenga un interés anual del 47% (según la última licitación) aunque en en el mercado secundario hoy rinden entre 60% (las que vencen el 15 de julio) y 50%, las que vencen en 50 días.



Esta "comodidad" puede deberse a que el dueño de Lebacs apueste a que, tras la fuerte devaluación, hoy tal vez el tipo de cambio encontró cierta estabilidad en estos precios y entonces la ganancia ante un tipo de cambio tranquilo venga por apostar a las altas tasas en pesos. Tasas altas y, en principio, mayores también a la inflación esperada. En la famosa pulseada dólar vs tasa, unos pocos se pasaron a dólar más 5,5%, y muchos se quedaron en pesos al 47%.



Además, quien quiere salir de Lebacs y pasarse a dólares, puede hacerlo en cualquier momento. El mercado secundario de Lebacs tiene muchísima liquidez y permite al inversor entrar y salir en cualquier momento, sin esperar la fecha de licitación, el famoso supermartes. En otras palabras, se puede dolarizar ayer, hoy o mañana, si así lo deseara.



El precio de corte fue de USD 945,97 por cada USD 1.000, lo cual representa una tasa nominal anual de 5,50%, un rendimiento mayor al que se habían calculado fuentes del gobierno en la semana.



Se recibieron órdenes por USD 481 millones de los cuales USD 127 millones solicitaron suscripción en efectivo y USD 354 millones en Lebacs. Esa cifra y también la de la venta de Letes son menores a la esperada, lo cual es una señal de que quienes tienen Lebacs creen que ese instrumento, que paga entre 50% y 60% de interés anual, será mejor negocio que comprar dólares porque esperan que la divisa estadounidense no aumente en esos niveles.



En el comunicado del Ministerio de Hacienda también se indicó que se adjudicaron US$ 422 millones de los cuales US$ 127 millones solicitaron suscripción en efectivo y VN US$ 295 millones en Lebacs, según el siguiente detalle:



i) VN $ 4.217 millones especie I18L8 vencimiento 18/07/2018



ii) VN $ 2.315 millones especie I15G8 vencimiento 15/08/2018



iii) VN $ 83 millones especie I19S8 vencimiento 19/09/2018



iv) VN $ 1.550 millones especie I17O8 vencimiento 17/10/2018.