Rial quiere recuperar a Morena: “La voy a curar con amor”

Lunes, 02 de julio de 2018

El conductor regresó a Intrusos y decidió romper el silencio: "A la gente que le hizo daño, le pido que se aleje". "Estoy en camino de recuperar a mi hija", agregó.







Luego de su ausencia en Intrusos durante toda una semana, Jorge Rial regresó al ciclo de América y habló abiertamente de la salud de su hija Morena, que está internada.



El conductor se mostró tranquilo y esperanzado en la recuperación de la adolescente de 19 años. “Morena se está recuperando. Yo estoy en camino de recuperar a mi hija. Está cuidada, arropada y rodeada de amor”, expresó y aseguró que estuvo en la clínica en todo momento: “Estuve ahí, la vi varias veces dormida porque ella tiene un gran enojo conmigo“.



“Se le acercó gente mala, que la cooptaron, casi como una secta. La amenazaron, le sacaron plata. La hicieron pelota. Ya está, le hicieron mucho daño, la devastaron… ahora les pido que me dejen a mí y a mi familia que nos ocupemos. Tengan dignidad y váyanse”, dijo en conductor en relación al entorno que tuvo More y que, según su visión, dañó a su hija.



“La voy a curar. Déjenla tranquila. Es una chica de 19 años enferma desde las adicciones y desde la cabeza. A ella la lastimaron, pero a mí me hicieron mucho más fuerte“, agregó Rial, y aseguró que algún día contará todas las cosas que le hicieron a su hija