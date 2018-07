Horóscopo para hoy 2 de julio 2018 Lunes, 02 de julio de 2018 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

ARIES

No es oportuno abordar ahora un asunto problemático, ya que podrían fallarle a algunos recursos económicos. Por otro lado, un proyecto deseado entrará en fase de maduración.



TAURO

Hasta principios de septiembre, no se reactivará una iniciativa u operación profesional emprendida no hace mucho. En cambio, puede dar impulso a un asunto deseado.



GÉMINIS

Cuenta con apoyo para relacionarse profesionalmente. Y ello a pesar de que no podrá aplicar algunas ideas creativas e innovadoras durante los próximos meses.



CÁNCER

Durante un par de meses conviene que evite situaciones de riesgo personal, ya que tendrá pocas defensas. Jornada propicia a activar relaciones en un proyecto importante.

LEO

Procure activar cuestiones económicas relacionadas con una oportunidad profesional. Por lo demás, tensiones en sus relaciones tenderán a tomar menor vigencia.

VIRGO

Es el momento de compartir con la pareja ideas ingeniosas y avanzadas. En cambio, una iniciativa laboral entrará en fase menos activa hasta septiembre.

LIBRA

Su trabajo recibe impulso gracias a una operación económica de envergadura. Si quiere tomar alguna iniciativa sentimental, espere al mes de septiembre.

ESCORPIO

A pesar de la tendencia a una cierta inestabilidad en sus relaciones, puede contar ahora con el apoyo de la pareja en un asunto beneficioso para los hijos.

SAGITARIO

Situación favorable a asuntos familiares y a posibles mejoras en el hogar. En cambio, es preferible que posponga decisiones importantes a después del verano.

CAPRICORNIO

Posibilidad de buenas noticias o de una gran alegría relacionada con un ser querido. Durante un par de meses entrará en fase menos activa una operación económica.

ACUARIO

La acción de Marte en Acuario será menos contundente durante los próximos meses. Buen momento para tratar temas de dinero en un asunto de tipo familiar.

PISCIS

La Luna en Piscis, favorable con Urano, aviva su ingenio y capacidad para comunicar ideas avanzadas. Por lo demás, un asunto problemático entrará en fase menos aguda.