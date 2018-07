Un motociclista y una ciclista lesionados en un choque Lunes, 02 de julio de 2018 El conductor de una moto de 150 c. c. embistió a una joven y a un muchacho que circulaban en bicicleta. Ocurrió en Esquina.





Un motociclista y una chica que iba en bici resultaron con lesiones de consideración y, por la gravedad de las heridas, fueron derivados desde Esquina al hospital Escuela, de la capital correntina. Se registraron otros siniestros viales con saldo de heridos y daños materiales.



Esquina



Un motociclista atropelló a una chica y a un chico que circulaban en bicicleta. Los tres resultaron con lesiones de consideración.

El accidente ocurrió anteayer, a las 19.30, en la ruta nacional Nº 12 a la altura del kilómetro 694 en jurisdicción de la ciudad de Esquina.

Daniel Valdez (44) manejaba una Ghiggeri de 150 c. c. tipo cross y embistió a una chica de 17 años que circulaba en bicicleta y a Juan García (19), que se desplazaba en otro rodado similar.

Por la violencia del impacto, los tres cayeron al pavimento. Momentos después, arribaron la policía y los servicios de auxilio, que trasladaron a los heridos al hospital local.

En el examen diagnosticaron que Daniel Valdez resultó con traumatismo de cráneo grave, por lo que fue derivado al Hospital Zonal de Goya, al igual que la chica de 17 años. Posteriormente, los médicos decidieron que los dos fueran trasladados al hospital Escuela, de la capital correntina. En tanto que Juan García sufrió lesiones leves.

El sumario quedó a cargo del personal de la comisaría 1ª.



Felipe Yofre



El fuego destruyó totalmente un camión que transportaba tubos cargados con oxígeno. No se registraron víctimas. La situación interrumpió por varias horas el transito vehicular.

El siniestro ocurrió a las 8 de anteayer en la ruta nacional Nº123, cerca de la localidad de Felipe Yofre.

El trabajo de los bomberos demandó unas 3 horas para sofocar el incendio. Antes de que el fuego se propagara, retiraron con premura los tubos de la caja del camión y desengancharon el acoplado.



Colonia Liebig



El chofer de un camión con acoplado que transportaba un container perdió el control, salió de la ruta, terminó su marcha a un costado del camino y quedó atravesado en el camino. Solo se registraron daños materiales.

El accidente se produjo en las primeras horas del sábado, por ruta nacional Nº 14 en el cruce del acceso a Colonia Liebig.



Chajarí, Entre Ríos



El conductor de una camioneta Ford Ranger protagonizó un accidente al ingresar a la provincia de Entre Ríos.

El siniestro vial ocurrió el viernes, cerca de las 18.30, en la autovía de la ruta nacional Nº 14 a la altura del kilómetro 333, en jurisdicción de Chajarí.

José Lezcano (38), oriundo de Mocoretá, perdió el control del volante de la camioneta y el vehículo salió de la ruta para terminar la marcha en la banquina. El chofer salió ileso y los daños fueron importantes.