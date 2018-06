En cinco días, la Justicia le dio tres buenas noticias al ministro Luis Caputo Viernes, 29 de junio de 2018 Fueron en denuncias que le habían hecho por la corrida cambiaria, la compra-venta de dólares a futuro y el no pago de unos bonos.



El ahora presidente del Banco Central, Luis Caputo recibió esta semana tres buenas noticias de los tribunales federales de la Avenida Comodoro Py, en un par de denuncias que había recibido por su paso por el Ministerio de Finanzas e incluso otra por su nueva función. La última “buena nueva” llegó este viernes, cuando quedó firme el sobreseimiento que le había dictado una semana atrás el juez federal Luis Rodríguez en una acusación de presunto delito con la compra de dólares a futuro al final del gobierno de Cristina Fernández y su posterior venta luego de asumido el gobierno de Mauricio Macri.



La resolución de Rodríguez quedó firme al no haber apelado su decisión el fiscal de la causa, Carlos Stornelli. Antes había sido otro fiscal, Gerardo Pollicita, quien se había pronunciado por desestimar otra denuncia que más recientemente había formulado contra él el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade -el mismo que había hecho la presentación por lo de la compra-venta de dólares a futuro junto con otros legisladores-, en este caso por presunta responsabilidad penal en la corrida cambiaria de las últimas semanas. Sin acusación fiscal, el juez Daniel Rafecas archivará la denuncia en los próximos días sin abrirla a investigación.



Y a principios de semana habían sido dos de tres jueces de una sala de la Cámara Federal de Casación Penal (Carlos Mahiques y Gustavo Hornos, con Ana María Figueroa en disidencia) los que le habían dado otro alivio judicial al funcionario, al confirmar la desestimación de otra denuncia contra él. Se trata de una víctima de la dictadura que acusó a Caputo de no haberle entregado unos bonos licitados en 2003.



En este caso, tanto el fiscal Guillermo Marijuan como el juez Daniel Rafecas atendieron los argumentos de la defensa de Caputo -ejercida, al igual que en las otras causas, por el abogado Matías Cúneo Libarona- en cuanto a la inexistencia de delito y que, en todo caso, el asunto debía discutirse en sede administrativa o en otro fuero judicial, pero no el penal. Lo mismo opinó la mayoría en la Casación. El denunciante, Reynaldo Defranco Fantin, ya había perdido un juicio civil por este mismo tema, según dijeron a Clarín fuentes judiciales.





Caputo cosecha media docena más de denuncias, la mayoría de ellas formuladas por Tailhade, integrante del Consejo de la Magistratura y espada judicial del kirchnerismo. En su última presentación, el legislador había acusado a Caputo y a su antecesor en el Banco Central, Federico Sturzenegger, de haber beneficiado a determinados grupos económicos con la fuerte devaluación del peso registrada en las últimas semanas.



“La combinación de desregulación cambiaria, alta inflación y un dólar barato, fruto del propio modelo económico, gestaron el ambiente propicio para la fuga de capitales”, había dicho Tailhade en su denuncia, donde señaló que “más de diez mil millones de dólares de las reservas del BCRA fueron sacrificados para financiar esa fuga” entre marzo y mayo de 2018.





Sin embargo, el fiscal Pollicita dijo que no se trata de una cuestión judiciable, que el Poder Judicial no debe inmiscuirse en decisiones de los otros poderes del Estado y que tanto Caputo como Sturzenegger habían actuado en virtud de las facultades concedidas por la Carta Orgánica del BCRA, según dijeron las fuentes consultadas. Consideró por ello el fiscal que no debía abrirse una investigación penal porque la denuncia del diputado apenas constituía “una crítica a la política económica” del actual Gobierno, según dijo en su dictamen.



En cambio, el sobreseimiento que ayer quedó firme por el caso de la compra-venta de dólares durante el cambio de gobierno, a fines de 2015, se había abierto a investigación, pero el juez Rodríguez concluyó que “ni el licenciado Luis Caputo ni su señora esposa han cometido fraude alguno contra la administración pública”. El magistrado consideró “harto razonables” las explicaciones dadas por el abogado de Caputo, quien incluso sostuvo que el funcionario perdió plata con las transacciones que hizo de moneda a través del fondo de inversión Axis.