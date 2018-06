Al menos 5 muertos tras un tiroteo en la redacción de un diario

Jueves, 28 de junio de 2018

El hecho ocurrió en las oficinas del Capital Gazette. La policía está en el lugar.





Un tirador ingresó en la redacción del diario estadounidense Capital Gazette, en Annapolis, estado de Maryland, y habría causado múltiples víctimas. Según fuentes extraoficiales, el agresor habría sido detenido y tendría unos 20 años.





Las autoridades le confirmaron a The Baltimore Sun, propietario del Gazzette, que hay varios muertos, aunque no hay más precisiones. La CNN en tanto, habla de 5 muertos y varios heridos graves.



"Esto está mal", tuiteó un periodista escondido bajo su escritorio desde el lugar del ataque, mientras el pistolero estaba en el lugar.





La policía de Anne Arundel county confirmó que hubo un tirador en el edificio de la calle Bestgate, a la altura del 888, donde están ubicadas las oficinas del periódico, que pertenece al grupo de The Baltimore Sun.



Phil Davis, un periodista del Gazzette, tuiteó desde la redacción atacada y dijo que varias personas habían sido al menos heridas. "El tirador disparó a través de la puerta de vidrio hacia la redacción y abrió fuego contra varios empleados".





There is nothing more terrifying than hearing multiple people get shot while you're under your desk and then hear the gunman reload



"No hay nada más aterrador que escuchar a varias personas siendo baleadas mientras estás bajo tu escritorio y escuchas al atacante que recarga su arma", añadió en su relato.





La policía no confirmó oficialmente el número de víctimas y se estaba ocupando de evacuar el edificio y buscar al tirador, que aparentemente habría sido apresado en un shopping mall cercano al diario.



El gobernador del estado de Maryland, Larry Hogan, escribió en Twitter: "Absolutamente devastados por esta tragedia en Annapolis".









"Por favor, acaten todas las alertas y quédense fuera del área. Rezamos por todos los que están en el lugar y por nuestra comunidad", añadió.

La policía también se trasladó, por precaución, a la redacción de The Baltimore Sun, pero allí no detectaron peligro alguno.





El presidente Donald Trump expresó su preocupación por el hecho, y agradeció a los servidores públicos que acudieron al llamado de alerta.



Prior to departing Wisconsin, I was briefed on the shooting at Capital Gazette in Annapolis, Maryland. My thoughts and prayers are with the victims and their families. Thank you to all of the First Responders who are currently on the scene.





"Antes de partir de Wisconsin, fui informado sobre el tiroteo en Capital Gazette en Annapolis, Maryland", escribió Trump en Twitter.



"Mis pensamientos y oraciones están con las víctimas y sus familias. Gracias a todos los servidores públicos que están actualmente en la escena", completó.