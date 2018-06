Las claves para entender el conflicto

Miércoles, 27 de junio de 2018

La discusión entre la izquierda, que manejó la institución de estudiantes universitarios 17 años, y los reformistas, que se declararon ganadores en el congreso del sábado está centrada sobre dos delegados que dieron quórum.





¿Para qué sirve la FUBA? Es una pregunta que seguramente muchos no pueden responder hoy. Se supone que representa la voz de 300 mil estudiantes, expone sus reclamos ante las autoridades, busca defender sus derechos e interviene políticamente en la sociedad. Todo eso ha quedado desdibujado en los últimos años por intereses particulares y parcelas de poder. El sábado hubo un nuevo capítulo de este proceso de desgaste y descrédito. Se votó presidente por primera vez en cinco años y la elección derivó en escándalo.





El reformismo de la Universidad de Buenos Aires, heredero de la vieja Franja Morada, está exultante desde el sábado. Después de 17 años de una Federación Universitaria de Buenos Aires controlada por la izquierda (Partido Obrero y La Mella), la coalición integrada por radicales, peronistas, socialistas e independientes quebró ese dominio. Pero como viene sucediendo desde hace tiempo en la conducción estudiantil porteña, los caminos son más sinuosos que eso.





Durante los últimos años muchos criticaron que la FUBA tuviera dos presidentes (algo que impuso la izquierda sin que lo previera el estatuto). Pues bien. Ahora, tras las elecciones del sábado, la institución está amenazada de quedar de hecho en manos de tres personas.



“Desde ahora habrá dos FUBAS: la que representamos nosotros y la que dicen representar ellos a partir de una elección fraudulenta”, le dijo a Clarín Julián Asiner, una de las dos cabezas que tenía hasta ahora la entidad. El supuesto “fraude” denunciado cuestiona a delegados que participaron del congreso. En total hay 130 delegados y se necesitaban al menos 66 para realizar la elección.



El reformismo asegura haber conseguido 67, avalado por la Inspección General de Justicia (IGJ) que respaldó la elección. La izquierda, en cambio, afirma que había 65 delegados por lado y que una maniobra hizo que sus contrincantes sumaran 67.



Los dos delegados cuestionados son de Filosofía y Letras y de Ciencias Económicas. El principal conflicto se dio con el de la primera facultad: desde el reformismo explicaron que consiguieron el quórum con un delegado de Filosofía, pero desde la izquierda replicaron que el “primer delegado” de esa facultad les pertenece.



Al mismo tiempo que se realizaba el congreso de la FUBA (en Odontología), 65 delegados se juntaron en la sede de la calle Uriburu para dejar sentado con escribano público su oposición al congreso. 65 más 67 daba 132. Sobraban dos. Sólo que los 65 de la izquierda no se presentaron en el congreso, sino en otro lugar.



Las explicaciones de ambos lados son intrincadas. Responden a una dinámica de la política universitaria trabada desde hace 5 años, el tiempo que llevaba la FUBA sin poder convocar a un congreso por falta de quórum. El reformismo buscó la manera de hacerlo, que ahora es cuestionada por los vencidos: “Si el primer delegado no se presenta, va en orden el siguiente”, explicaron. El siguiente respondía a los reformistas.



Desde el PO y La Mella convocaron a a una conferencia de prensa para “dar detalles de cómo se consumó el fraude”, dijo Asiner. Y anunció que una marcha al Rectorado de la UBA, que comanda Alberto Barbieri. Ese día hay reunión de Consejo Superior.



El nuevo presidente de la FUBA, elegido el sábado, es Francisco Strambini, del Movimiento Linealmente independiente, de Ingeniería. “Esta nueva conducción viene a representar a todos los estudiantes, desde la diversidad. Es un hecho histórico, hoy se terminan los cinco años de usurpación de la Federación, tomada por La Mella y el PO, de espaldas a los estudiantes, sin presentar jamás un balance, sin congresos ni elecciones”, dijo Strambini a este diario. Agregó que una de sus prioridades será “crear un sistema de becas para atacar la fuerte deserción que se da en el Ciclo Básico Común, garantizar el perfil público de la universidad y pelear por más presupuesto”.



La nueva conducción de la FUBA expresó el martes en un comunicado que “el PO y La Mella son oportunistas de la política que especulan con el desconocimiento del público en general sobre las reglas con las que se rige esta elección. Alegre e irresponsablemente denuncian fraude y desconocen los resultados”.