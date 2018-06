"Necesito 1500 pesos o te doy un tiro"

Martes, 26 de junio de 2018

Ocurrió en Moreno. El ladrón, que amenazó a la comerciante con una pistola y huyó con 3000 pesos, ya está identificado.







"Por fabor, ne sesito 1500 peso o te doy un tiro. Mi hemano esta enfermo. Grasias". El mensaje, repleto de horrores ortográficos, estaba escrito con lapicera de color azul en un papel. La cifra original era de 1200, pero había sido modificada. Se ve que el ladrón quizás lo usó con anterioridad y que la inflación también corre para los delincuentes. Quien lo recibió fue la dueña de un comercio de Francisco Alvarez, partido de Moreno, de parte de un asaltante que sólo atinó a decirle "Dame la plata" mientras esgrimía una pistola calibre 9 milímetros.





Todo sucedió pasadas las siete de la tarde del lunes 18 de este mes en una granja de pollos de la calle Diario La Nación al 3200 y quedó registrado por las cámaras de seguridad del propietario del negocio, Gustavo Odato, de 31 años.



"Mi esposa estaba sola, le tocaba trabajar a la tarde. El ladrón dejó la bicicleta en el local de al lado, esperó a que una clienta comprara y luego sacó la nota. Después mostró el arma que portaba en la cintura", relató esta mañana el comerciante al canal TN.



Odato se quejó por la inseguridad y dijo que tras difundir las imágenes del robo, otros vecinos de la zona reconocieron al ladrón, que sería cubano y tendría 30 años. La Policía lo fue a detener a su casa, pero no lo encontró.



"Si necesitaba o no (el dinero), no es el caso", sostuvo el hombre, quien precisó que el delincuente se llevó un botín de 3000 pesos y dijo que ahora su esposa "no quiere volver a trabajar en el local" por miedo.



El caso es investigado por la comisaría 6° y la UFI N° 4 de Moreno.