"No nos cambia nada una medida de fuerza" Martes, 26 de junio de 2018 El jefe de Gabinete dijo que "las paritarias son libres" y criticó a "Pollo" Sobrero.



Si había quedado alguna duda respecto a la postura que adoptará el Gobierno ante el paro nacional, hoy tras la reunión de Gabinete quedó disipada. Marcos Peña ratificó que la estrategia oficial "no cambia en nada" y que la idea es "seguir trabajando sector por sector" y que por el momento no habrá una convocatoria formal a la cúpula de la CGT.



"Hace dos años que estamos con esta discusión, si es general o particular (la convocatoria). Nosotros vamos a seguir trabajando sector por sector y dialogando también, como lo venimos haciendo, con las autoridades de la CGT a través del Ministerio de Trabajo. No nos cambia nada una medida de fuerza", respondió Peña ante la consulta de Clarín si tras el paro el Gobierno analizaba convocar a los popes cegetistas.



En ese sentido, el jefe de Gabinete insistió en que "el diálogo va a continuar a nivel sectorial" y reiteró que hoy el ministro del Interior Rogelio Frigerio, quien tiene bajo su órbita la obra pública en la Argentina, se reunirá con la Cámara Argentina de la Construcción y con el gremio de la UOCRA. En tanto, el viernes el ministro de Trabajo Jorge Triaca congregará a las partes que intervienen en la industria automotriz.



Al mismo tiempo, Peña confirmó la intención del Gobierno de dejar de hablar de un techo paritario, luego de que aquel 15% que se había propuesto imponer a principios de año quedará rotundamente desactualizado por la inflación del primer semestre. "Las paritarias son libres. Y cada sector podrá encontrar el equilibrio para ver el aumento que puede dar", aseguró, en línea con el mensaje que dio Mauricio Macri. "El decreto del Presidente fue simplemente un puente hacia los acuerdos de revisión", aclaró el ministro coordinador, dejando en claro que tampoco regirá aquel 5% de tope del que había hablado el Gobierno luego del encuentro con la CGT, antes del paro. "No queremos crecer a partir de ajustar el salario real de los trabajadores", completó.



Por último, apuntó contra los "sectores autoritarios que desprecian la democracia pero que por suerte son minoritarios", en alusión a la promesa de "luchar hasta que caiga el Gobierno" que realizó el ferroviario Rubén "Pollo" Sobrero. En cambio, se mostró más suave con los gremios, pese a la medida. "El paro nunca es algo positivo, no creemos que ayude a encontrar soluciones, pero lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, En estos dos años se han logrado muchos acuerdos y avances a partir de este diálogo", expuso.