"Lo que quise decir es que caiga el plan económico del Gobierno"

Martes, 26 de junio de 2018

Por la tarde, el dirigente ferroviario había reclamado "un plan de lucha hasta que caiga el Gobierno". A la noche, tras recibir críticas, pidió perdón.





Mucho revuelo se armó después de la filosa frase de Rubén "Pollo" Sobrero en el acto de la izquierda en el Obelisco. En su discurso por el paro, el dirigente ferroviario había propuesto "un plan de lucha hasta que caiga el Gobierno". Después de que desde la Casa Rosada salieran a cruzarlo por sus dichos, Sobrero pidió perdón a través de su cuenta de Twitter y explicó: "Lo que quise decir es que caiga el plan económico del Gobierno".



En la concentración realizada en el Obelisco cerca del mediodía, el dirigente había apuntado tanto contra la central obrera como contra las autoridades nacionales. “Sepan muy bien que este paro se hizo a pesar de la CGT, se le hizo con la fuerza que vino de abajo, y con la misma fuerza vamos a seguir empujando, por un plan de lucha hasta que caiga el Gobierno”, fue la declaración que resonó en los medios, en las redes y en los altos sectores políticos.



Primero, Jorge Triaca se refirió al tema en Balcarce 50. "No lo escuché. Pero muestra las actitudes poco democráticas de algunos", dijo el ministro de Trabajo cuando lo consultaron acerca de las declaraciones de Sobrero.



Más tarde, por la noche, Patricia Bullrich también lo criticó con dureza. "Me parece infame. En una Argentina que vivió tantas veces fines trágicos de nuestra democracia, hablar de que se caiga un gobierno es una infamia", lo calificó la jefa de la cartera de Trabajo. Y, en una nota en TN, agregó: "Espero que Sobrero pida disculpas. Lo bueno, en democracia, sería que diga 'Me fui de boca'. Nosotros como Gobierno hemos aprendido a pedir disculpas. Bueno, démosle la oportunidad a él de que lo haga".





Minutos más tarde, el dirigente ferroviario se retractó en su cuenta de Twitter. "En el discurso de hoy cometí un error al decir que 'caiga el gobierno', en realidad lo que quise decir es que caiga el plan económico del gobierno. A los que se sintieron molestos les pido disculpas por este grave error", escribió Sobrero.