Primer gesto del Gobierno: Rogelio Frigerio se reúne con la UOCRA

Martes, 26 de junio de 2018

El ministro participará de un encuentro entre el gremio y la Cámara Argentina de la Construcción. Hay preocupación por el freno a la obra pública.





En un gesto inédito, la UOCRA y la Cámara Argentina de la Construcción, en los papeles dos sectores que deberían representar intereses contrapuestos, se mostrarán este martes a las 11.30 de la mañana juntas para reclamarle a la administración de Mauricio Macri que no se recorte la inversión en obra pública. Será un “lobby” público al que el Gobierno le prestará especial atención: el ministro del Interior Rogelio Frigerio y el subsecretario de coordinación de Obra Pública Ricardo Delgado pidieron ser invitados y estarán presentes en el encuentro, que se realizará hoy en el gremio de la construcción.





El disparador de la iniciativa en realidad fue el propio Gobierno cuando, a comienzos del mes pasado, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne anunció que por el ajuste fiscal se recortarían este año $ 30.000 millones de inversión en obra pública en todo el país. A esto se suma que hay atrasos en los pagos de obras ya iniciadas -lo admiten en el propio Gobierno- y que por la necesidad de la Casa Rosada reducir más el déficit fiscal el sector de la construcción ve un escenario al menos turbio para 2019.



“Ante la demora en los pagos de los certificados de obras, las empresas empiezan a suspender. Si no hay una reacción de medidas anticíclicas a las medidas de ajuste, podemos tener en los próximos días una caída de alrededor de 40.000 puestos de trabajo en todo el país”, había alertado hace unos días Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA.



Consultado por Clarín, Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, dijo: “Vamos a tener una reunión con nuestro aliado estratégico para analizar la problemática del sector y en función de eso ver cómo será el futuro de las obras en los próximos meses. En particular haremos un análisis de la inversión del Estado en obra pública porque sabemos que existe la posibilidad de un recorte”.



Cerca del ministro Frigerio aseguraron que “la ejecución de la obra pública es alta”, aunque admitieron que “puede haber de demoras en los pagos”. Y completaron: “Para esta año no está previsto que se frene el plan de obras y el año que viene todavía no se sabe qué pasará porque no empezó siquiera la negociación para el Presupuesto 2019”.





En la UOCRA y en la CAC dicen que “la historia” muestra que cada vez que hubo que aplicar políticas de ajuste lo que se recortó fue la obra pública y que eso queda al desnudo en el atraso que hay en el país en infraestructura.





Circula en la construcción la versión de que Macri le habría trasmitido a Dujovne que “lo último” que debe tocarse para ajustar son los fondos para obras públicas. En la UOCRA y en la CAC dan la versión por cierta y sostienen que esa seguramente fue la orden del Presidente. Pero temen que ante la necesidad de aplicar el bisturí para cumplir con alguna meta se recorte de urgencia la inversión en obra pública. Por eso se adelantan en salir con su advertencia conjunta.



Algunos dirigentes de la CGT promueven iniciar un diálogo similar al de la UOCRA y la CAC con otras cámaras patronales. El sector empresario estaría dispuesto a hacerlo, siempre y cuando también el Gobierno se sume a esa mesa de diálogo.